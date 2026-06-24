Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /हम रहते तो सिर्फ 5-6 सीटें नहीं जीतती पार्टी.. अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा

'हम रहते तो सिर्फ 5-6 सीटें नहीं जीतती पार्टी..' अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा

बिहार कांग्रेस की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है. अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:24 PM IST
'हम रहते तो सिर्फ 5-6 सीटें नहीं जीतती पार्टी..' अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा
Image Credit: Videograb

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गेस्ट हाउस के नाम पर चल रहा था सेक्स रैकेट, छापेमारी में एक महिला समेत 6 पुरुष धराए
Saharsa news8 min ago
2
Nalanda News10 min ago
3
Bihar politics48 min ago
4
Akash Deep Wedding1 hr ago
5
Bhojpur Encounter2 hrs ago