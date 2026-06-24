'हम रहते तो सिर्फ 5-6 सीटें नहीं जीतती पार्टी..' अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार कांग्रेस प्रभारी के खिलाफ खोला मोर्चा

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Bihar Congress Crisis: बिहार कांग्रेस की अंतर्कलह अब खुलकर सामने आ गई है. अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. अखिलेश प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के इतने खराब प्रदर्शन का पूरा ठीकरा कृष्णा अल्लावरु पर फोड़ा है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो लोग प्रभारी बना दिए जाते हैं. अखिलेश प्रसाद ने आगे कहा कि सबसे पहले इन लोगों (प्रभारी) ने मुझे हटाया. हटाने के बाद जो रिजल्ट आया, वह सभी ने देखा. अखिलेश सिंह ने दावा किया कि अगर वह अध्यक्ष होते तो इतना खराब रिजल्ट नहीं आता.
उन्होंने कहा कि शायद हम रहते तो ऐसा नहीं होता. कांग्रेस 5 से 6 सीट जरूर जीतती. उतना तो हम 4 सांसद जिताकर लाए थे. जानकारी के मुताबिक, अखिलेश प्रसाद ने जिस कार्यक्रम में यह बयान दिया, उसमें सह प्रभारी शाहनवाज आलम भी मौजूद थे. अखिलेश ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 6 सीट जीत पाई. अगर हम अध्यक्ष रहते तो ऐसा प्रदर्शन नहीं रहता. हम 4 सांसद (3 लोकसभा+ 1 राज्यसभा) जिताकर लाए थे. अखिलेश प्रसाद के इस बयान से एक बात तो साफ है कि पार्टी में अंदरूनी कलह चल रही है.
भरत तिवारी एनकाउंटर पर अखिलेश प्रसाद ने पुलिस कार्रवाई की जमकर आलोचना की. उन्होंने सरकार से पटना हाई कोर्ट के मौजूदा जज से न्यायिक जांच कराने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है. कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं इस बात को खारिज करता हूं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, उसकी हत्या हुई. उन्होंने कहा कि DSP ने यह साजिश रची है.