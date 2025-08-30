Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग कदमताल करने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव, वोट चोरी का उठाया मुद्दा

Voter Adhikar Yatra: बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के साथ भागीदारी की. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही यह यात्रा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ इंडिया ब्लॉक द्वारा शुरू की गई है, जिसमें वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों और वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है. अखिलेश यादव 30 अगस्त को इस यात्रा में शामिल हुए हैं.

कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के माध्यम से इंडिया ब्लॉक की एकजुटता को दर्शाया गया है. कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जन अधिकारों की रक्षा के लिए जारी 'वोटर अधिकार यात्रा' ने क्रांति ला दी है. आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल हुए और 'वोट चोरी' के खिलाफ आवाज बुलंद की. जय लोकतंत्र.

कांग्रेस पार्टी ने कुछ अन्य फोटो भी शेयर की, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य के साथ अन्य नेता दिखाई दिए. वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई है. 16 दिन की यह यात्रा लगभग 20 जिलों से होकर गुजरी है और 1,300 किलोमीटर का सफर पूरा कर एक सितंबर को पटना में बड़ी रैली के साथ यात्रा का समापन होगा.

इस यात्रा को लेकर इंडिया ब्लॉक में शामिल राजनीतिक दलों का दावा है कि बिहार की जनता का भरपूर समर्थन उनके साथ है. राहुल गांधी ने जो SIR और वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, इस पर जनता का समर्थन है.वहीं, NDA में शामिल राजनीतिक दलों ने इस यात्रा को धोखा यात्रा करार दिया है. भाजपा-जदयू और अन्य पार्टियों ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीते 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है. जनता इंडिया ब्लॉक के झूठ का जवाब विधानसभा चुनाव में वोट के जरिए देगी.

