Jharkhand Politics: शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने रांची पहुंचे अखिलेश यादव, एयरपोर्ट पर उतरते ही चुनाव आयोग पर बरसे

Akhilesh Yadav Reached Ranchi: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सांसद अखिलेश यादव बिरसा मुंडा की धरती झारखंड पहुंचे. झारखंड पहुंचने के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अखिलेश यादव सीधे नेमरा के लिए रवाना हो गए. अखिलेश यादव के साथ झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की भी मौजूद रहे. दिवंगत नेता शिबू सोरेन के संघर्षों को याद करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वैसा नेता जो जल संकल्प जमीन से जुड़ा है, वह नाम शिबू सोरेन है. आदिवासियों के अन्याय के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, जिसे आज पूरा देश जान रहा है.

अखिलेश यादव ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने आया हूं और उनके दुख में शामिल होने आया हूं . वहीं उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन जैसा नेता राज ने हम सब ने खोया है वैसा नेता बनना बहुत मुश्किल कार्य है .पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया .हेमंत सोरेन को न सिर्फ एक विचारधारा विरासत में मिली है बल्कि पिता के अनुभव भी उन्हें मिली है मुझे उम्मीद है कि शिबू सोरेन के रास्ते पर चलकर वह आदिवासी हितों की रक्षा करते हुए राज्य का विकास करेंगे. एसआईआर के मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कार्य साजिश करना है.

अखिलेश ने कहा कि एसआईआर एक वर्ष पहले भी लाई जा सकती थी, लेकिन उन्हें पता है कि बिहार में उनकी स्थिति नाजुक है, इसीलिए चुनाव के वक्त ही लाया गया ताकि लाखों लोगों को वोट से वंचित किया जा सके. चुनाव आयोग के द्वारा एफिडेविट मांगने के मामले पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं 2 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी ने वोटर के डिलीट होने की जानकारी चुनाव आयोग को पहले दी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहींहुई. भारतीय जनता पार्टी हाकमरी करती थी अब मत मारी भी कर रही है, भाजपा लोगों से मतदान का अधिकार छीनना चाहती है.

फतेहपुर में हुई घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है. भारतीय जनता पार्टी की जब उपलब्धियां खत्म हो जाती है तो अंग्रेजों से ली गई सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं. हिंदू मुसलमान करना इनका काम है सरकार को दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और अगर अधिकारी सहयोग नहीं कर रहा है तो उसे पर निर्णय लेना चाहिए.

रिपोर्ट- कामरान

