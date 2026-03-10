Advertisement
'अभी कोई संपर्क नहीं', अख्तरुल ईमान की दो टूक, राज्यसभा चुनाव के लिए अधर में महागठबंधन का वोट गणित

Bihar Latest News: राज्यसभा चुनाव को लेकर महाठबंधन के विधायक दलों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. एनडीए ने कहा कि महागठबंधन के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं. वहीं, AIMIM ने कहा कि महागठबंधन उम्मीदवार के नामांकन को लेकर या उसके बाद हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है.

 

Mar 10, 2026

AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान (File Photo)
Bihar Politics: बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर पांच सीटों पर छह उम्मीदवार हैं, पांच एनडीए के और एक महागठबंधन के उम्मीदवार हैं. NDA को पांचवी सीट जीतने के लिए तीन विधायकों की जरूरत है. वहीं, महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत है. अब सवाल यह है कि एआइएमआइएम और बीएसपी महागठबंधन के उम्मीदवार को अपना समर्थन देंगे या नहीं देंगे? इस पर AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट बयान दिया. उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया है. विधानसभा चलने के दौरान तेजस्वी यादव ने जरूर मुलाकात किया था, उनकी भी शर्त थी और हमारी भी शर्त थी. मगर, कोई बात नहीं हुई है. हमें क्या करना है हम आगे विचार करेंगे. 

वहीं, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि हमारे प्रत्याशी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है उसके लिए महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, जिस संख्या बल की बात हो रही है उसे पांच अधिक संख्या बल होगा, जीत हमारी होगी. जो बयान दे रहे हैं वह पहले आरजेडी में ही थे.

जेडीयू ने साफ कर दिया है कि जीत एनडीए की ही होगी. एमएलसी भीष्म साहनी ने कहा कि महागठबंधन में खुद सहमति नहीं है. आरजेडी अलग राह पर है और कांग्रेस अलग राह पर है. इस बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महागठबंधन के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं.

बीजेपी एमएलसी नवल यादव ने कहा कि आरजेडी के 25 विधायक भी उनके अपने कब्जे में नहीं है. महागठबंधन के विधायक हम लोगों के संपर्क में हैं, इसलिए महागठबंधन की हार तय है. उन्होंने आगे कहा कि पांच में पांच सीट एनडीए जीतेगी तब पता चलेगा कौन कहां पर है.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक में पक्ष में निर्णय होगा और हमारे कैंडिडेट जीतेंगे. ओवैसी साहब के विधायक भी हमें समर्थन करेंगे. विपक्षी एकता के तहत समर्थन करेंगे. अगर हम लोगों ने संपर्क नहीं किया है तो क्या नरेंद्र मोदी उनसे संपर्क किए हैं. अब उनको तय करना है कि गांधीवादी के लोगों के साथ रहना है या नरेंद्र मोदी के साथ.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

