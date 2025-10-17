Advertisement
'ASP ने टिकट के लिए मांगे 18 लाख रुपए', अक्षय सिंह ने चंद्रशेखर की पार्टी पर लगाया आरोप, थाम लिया JDU का तीर

Bihar Assembly Election 2025: अक्षय सिंह ने आजाद समाज पार्टी (ASP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने एएसपी पर 18 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया. इसके बाद अक्षय सिंह ने जदयू का दामन थाम लिया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 17, 2025, 02:41 PM IST

अक्षय सिंह ने थामा जदयू का दामन (File Photo)
Bihar Chunav 2025: बिहार के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व जदयू सांसद महाबली सिंह के पुत्र अक्षय सिंह ने आजाद समाज पार्टी (ASP) पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अक्षय सिंह ने दावा किया कि एएसपी (ASP) ने उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का सिंबल देने के बदले 18 लाख रुपए की मांग की. इस मांग से आहत होकर उन्होंने एएसपी छोड़कर जदयू में शामिल होने का फैसला किया.

अक्षय सिंह ने बताया कि उन्होंने करीब एक साल तक चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की. उन्होंने क्षेत्र में पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए दिन-रात काम किया, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो पार्टी ने उनसे 18 लाख रुपए की मांग की.

अक्षय सिंह ने इसे अनैतिक बताते हुए कहा कि मैंने पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन टिकट के लिए पैसे की मांग मेरे सिद्धांतों के खिलाफ थी. इसलिए मैंने एएसपी छोड़ने का फैसला किया और अब जदयू में शामिल हो गया हूं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्षय सिंह ने जदयू के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई. उन्होंने कहा कि मेरे पिता महाबली सिंह लंबे समय से जदयू के वरिष्ठ नेता रहे हैं. मैं उनके नक्शेकदम पर चलते हुए पार्टी को और मजबूत करने का काम करूंगा.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विचारधारा और उनके काम बिहार के लिए प्रेरणादायक हैं. उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता है. बिहार में आज उनसे बेहतर कोई नेता नहीं है. मैंने उनके नेतृत्व से बहुत कुछ सीखा है और अब उनके साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करूंगा.

यह भी पढ़ें: 'Love करो या Hate, लेकिन नीतीश ही होंगे CM', जदयू नेता ने बढ़ा दी सियासी हलचल

अक्षय सिंह के इस कदम से क्षेत्र की सियासत में हलचल मच गई है. जदयू नेताओं ने अक्षय सिंह के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है. उनका मानना है कि अक्षय सिंह के जदयू में शामिल होने से चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की स्थिति को मजबूती मिल सकती है. वहीं, आजाद समाज पार्टी पर लगे उनके आरोपों ने भी चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है. अभी तक एएसपी की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन, एक क्लिक में पढ़िए बिहार चुनाव की 5 बड़ी खबरें

