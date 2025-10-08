Bihar Chunav 2025: 'गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं केजरीवाल', अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (आप) ने बिहार में 11 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है. इस पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सिर्फ इंडिया गठबंधन का वोट काटने के लिए चुनाव मैदान में उतरी है, जिससे एनडीए और खासकर भाजपा को फायदा मिलेगा.

अलका लांबा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे गिरगिट की तरह हैं, जो अपने रंग बदलते रहते हैं. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने स्वराज, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और सादगी जैसे वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आते ही सब भुला दिया. न गाड़ी छोड़ पाए, न बंगला. अब केवल सत्ता, कुर्सी और बंगले की राजनीति ही उनकी प्राथमिकता बन गई है.

लांबा ने कहा कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं. उन्होंने सवाल किया कि इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़कर क्या 'आप' पूरे बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी? उन्होंने कहा कि उनके उम्मीदवार 1,000 से 2,000 वोट ला सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान कांग्रेस और महागठबंधन को होगा और सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंके जाने की घटना पर अलका लांबा ने कहा कि यह भाजपा और आरएसएस की मानसिकता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी हमेशा कहा है कि भाजपा दलित विरोधी सोच रखती है. वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि एक दलित व्यक्ति सर्वोच्च न्यायपालिका में ऊंचे पद पर पहुंचा है.

अलका लांबा ने रायबरेली में हाल ही में हुई दलित उत्पीड़न की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि दलितों को बेरहमी से पीटा गया. उन्होंने कहा कि जस्टिस गवई पर हमला भी इसी सोच का हिस्सा है और यह संविधान तथा दलित अधिकारों की रक्षा करने वालों के सामने गंभीर खतरे की ओर इशारा करता है.

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बेनकाब हो रही है और भाजपा बोखला गई है. लेकिन ऐसे हालात में विपक्ष को सतर्क रहना होगा और एकजुट होकर इन खतरों से लड़ना होगा. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और दलितों पर हो रहे हमलों के खिलाफ मजबूती से लड़ना ही लोकतंत्र की रक्षा का रास्ता है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- लो इस सीट पर तेजस्वी को नहीं मिल रहा कैंडिडेट! कार्यकर्ताओं को फोन कर मांग रहे नाम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!