ऐसी भी क्या मजबूरी कि दही चूड़ा भोज से बनाई दूरी, कांग्रेस के कार्यक्रम से गायब रहे सभी 6 विधायक

Bihar Congress: लोजपा (रामविलास) विधायक संजय कुमार सिंह ने कांग्रेस में फूट को लेकर दिया गया बयान क्या सही साबित होने वाला है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इसकी बनागी तब देखने मिली जब 12 जनवरी, 2026 दिन सोमवार को बिहार कांग्रेस की ओर से पटना स्थित सदाकत आश्रम में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया. इस भोज में कांग्रेस के सभी 6 विधायक गायब रहे. कांग्रेस के सभी विधायकों के इस भोज में शामिल नहीं होने से सियासी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है?

मकर संक्रांति को लेकर कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की ओर से मकर संक्रांति का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता का पर्व है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद सरकार को सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए.

इस आयोजन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. हालांकि, पार्टी के छह विधायक इस भोज में मौजूद नहीं रहे, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी देखने को मिलीं. वहीं, मकर संक्रांति के मौके पर बिहार कांग्रेस की ओर से आयोजित दही-चूड़ा कार्यक्रम कार्यक्रम में कांग्रेस के छह विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर उठे सवालों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जो विधायक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, वे अपने-अपने क्षेत्रों में मकर संक्रांति मना रहे थे. उन्होंने कहा कि, ये सारी बातें सिर्फ बातचीत तक ही सीमित हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है.

बीजेपी पर हमला बोलते हुए राजेश राम ने कहा कि जो लोग वोट चोरी करके जीतते हैं, उन पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और जदयू एक-दूसरे को डराने में लगे हुए हैं. जिस तरह से बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, वह JDU के लिए चिंता का विषय बन गया है.

बता दें कि पिछले दिनों बिहार के PHED मंत्री और लोजपा (रामविलास) नेता संजय कुमार सिंह ने दावा किया था कि खरमास के बाद कांग्रेस में टूट होने वाली है. उन्होंने दावा था किया कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक, एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं. जिसके बाद से प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा चढ़ गया है.

