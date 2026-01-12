Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3071908
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

ऐसी भी क्या मजबूरी कि दही चूड़ा भोज से बनाई दूरी, कांग्रेस के कार्यक्रम से गायब रहे सभी 6 विधायक

Bihar Congress News: बिहार कांग्रेस की ओर से पटना स्थित सदाकत आश्रम में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया. हालांकि, पार्टी के छह विधायक इस भोज में मौजूद नहीं रहे, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी देखने को मिलीं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:29 PM IST

Trending Photos

कांग्रेस के दही-चूड़ा भोज से गायब रहे सभी 6 विधायक
कांग्रेस के दही-चूड़ा भोज से गायब रहे सभी 6 विधायक

Bihar Congress: लोजपा (रामविलास) विधायक संजय कुमार सिंह ने कांग्रेस में फूट को लेकर दिया गया बयान क्या सही साबित होने वाला है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं. इसकी बनागी तब देखने मिली जब 12 जनवरी, 2026 दिन सोमवार को बिहार कांग्रेस की ओर से पटना स्थित सदाकत आश्रम में दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया. इस भोज में कांग्रेस के सभी 6 विधायक गायब रहे. कांग्रेस के सभी विधायकों के इस भोज में शामिल नहीं होने से सियासी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है?

मकर संक्रांति को लेकर कांग्रेस नेता प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि पार्टी की ओर से मकर संक्रांति का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति आपसी सौहार्द और सामाजिक एकता का पर्व है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद सरकार को सकारात्मक शुरुआत करनी चाहिए.

इस आयोजन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए. हालांकि, पार्टी के छह विधायक इस भोज में मौजूद नहीं रहे, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी देखने को मिलीं. वहीं, मकर संक्रांति के मौके पर बिहार कांग्रेस की ओर से आयोजित दही-चूड़ा कार्यक्रम कार्यक्रम में कांग्रेस के छह विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर उठे सवालों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि जो विधायक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, वे अपने-अपने क्षेत्रों में मकर संक्रांति मना रहे थे. उन्होंने कहा कि, ये सारी बातें सिर्फ बातचीत तक ही सीमित हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी पर हमला बोलते हुए राजेश राम ने कहा कि जो लोग वोट चोरी करके जीतते हैं, उन पर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और जदयू एक-दूसरे को डराने में लगे हुए हैं. जिस तरह से बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, वह JDU के लिए चिंता का विषय बन गया है.

बता दें कि पिछले दिनों बिहार के PHED मंत्री और लोजपा (रामविलास) नेता संजय कुमार सिंह ने दावा किया था कि खरमास के बाद कांग्रेस में टूट होने वाली है. उन्होंने दावा था किया कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक, एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं. जिसके बाद से प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा चढ़ गया है. 

यह भी पढ़ें: मनरेगा को 'जी राम जी' योजना बनाने के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल

TAGS

congressBihar News

Trending news

Samastipur News
बचाओ-बचाओ की आवाज, फिर...NH-28 पर कार से गिरा खून लगा हथियार,समस्तीपुर में क्या हुआ?
congress
ऐसी भी क्या मजबूरी कि दही चूड़ा भोज से बनाई दूरी, कांग्रेस के गायब रहे सभी 6 विधायक
patna news
Patna: NEET छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत, हॉस्टल में मिली थी बेहोश, रेप की आशंका
Purina News
'ऐसे दरिंदों को जीने का हक नहीं', पूर्णिया गैंगरेप पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान
Banka News
दादी की उम्र में हुआ प्यार, फिर जो हुआ... बांका में हाई वोल्टेज ड्रामा
Maharani Kamsundari Devi death
महारानी कामसुंदरी देवी के निधन से पहले कोर्ट ने सुनाए थे ये 3 बड़े फैसले
Rabri Devi
ईह से साहेब तक... 1995 में जीत के बाद राबड़ी की नजरों में बढ़ गया था लालू का रुतबा
Ritesh Pandey
जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका, भोजपुरी कलाकार रितेश पांडे ने दिया इस्तीफा
Raj Thackeray
'हिंदी थोपी तो मैं लात मारूंगा', UP-बिहार वालों के खिलाफ राज ठाकरे ने फिर उगला जहर
RCP Singh
खरमास के बाद JDU में वापसी कर सकते हैं RCP सिंह, चर्चाओं का बाजार गरम