'सब खोखले वादे, तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आ रहे', चिराग पासवान ने राजद नेता को घेरा

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के युवाओं को सरकारी नौकरी देने के वादे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मालूम है कि वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं, चूंकि चुनाव है तो बस जुमले के तौर पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने तेजस्वी को सलाह देते हुए कहा कि वे झूठ बोलना बंद करें और जनता को भ्रमित न करें. विधानसभा चुनाव में विपक्ष के घोषणापत्र को चिराग पासवान ने बेबुनियाद बताया और कहा कि ये महज चुनावी जुमले हैं. तेजस्वी यादव दावा कर रहा है कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये सब खोखले वादे हैं. तेजस्वी यादव को भी पता है, वे सत्ता में नहीं आ रहे हैं.

जीविका योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि जीविका की नकल किसने की? आज विपक्ष और उनका परिवार इस पर चिंता जता रहे हैं. असल में 2005 से पहले, जब तक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार नहीं आई, तब तक यह कार्यक्रम अस्तित्व में ही नहीं था. वो नकल करते हैं, हम कॉपी नहीं करते.

उन्होंने कहा कि एक तरफ महागठबंधन ने एक डिप्टी सीएम की घोषणा की है. हम ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं. हमारा मानना है कि जब हम सत्ता में आते हैं, तो सभी को उनकी क्षमताओं के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वे अपने परिवार के बाहर किसी को भी सक्षम नहीं मानते हैं. अगर लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं, तो उनकी पत्नी सीएम बन जाएंगी. अगर वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं, तो उनका बेटा सीएम बन जाएगा.

चिराग ने कहा कि विपक्षी दल मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में रखना चाहते हैं. मेरे लिए एमवाई समीकरण में सांप्रदायिकता या जातिवाद शामिल नहीं है. एम से महिला है और वाई से देश का युवा. हमारी सरकार का मंत्र बिल्कुल स्पष्ट है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास. मेरा विजन बिल्कुल स्पष्ट है. मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं. मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं.

भाजपा नेता संजय मयूख ने कहा कि जीत 'सबका साथ, सबका विकास' की होगी. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 2010 से भी बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि एनडीए सरकार ने एक बार फिर बिहार को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर दिया है.

इनपुट: आईएएनएस

