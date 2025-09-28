'गठबंधन टेबल पर होता है, रास्ते पर नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने AIMIM पर कसा तंज

Bihar Politics: किशनगंज जिले के कोचाधामन बरबट्टा हाट में राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे. सम्मेलन में कोचाधामन विधायक इजहार असफी, बहादुरगंज विधायक अंझार नयमी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की.

पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अपने भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से चुन-चुनकर बाहर निकालने की बात करते हैं, लेकिन इनलोगों ने ही बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना को दिल्ली में शरण दिए हुए हैं.

उदय नारायण चौधरी ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आप मुसलमानों को घुसपैठिया बता रही है. जबकि आपलोग स्वतंत्रता सेनानी बत्तख मिया के वंशज है. उन्होंने बत्तख मिया के जीवनी पर विस्तार से चर्चा की, उन्हें उसे राष्ट्रभक्त और भारतीय मुसलमानों का वंशज बताते हुए कहा कि ऐसी विरासत को नकारना अन्याय है.

भाषण के दौरान मंच संचालक ने समय सीमा का पर्चा उदयनारायण चौधरी को थमाया, तो चौधरी आगबबूला हो गए. उन्होंने उद्घोषक को मंच पर ही फटकार लगाई और उनसे पूछा कि आप कितना वक्त दोगे भाषण देने के लिए.

राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिना नाम लिए AIMIM प्रमुख पर तंज कसा. उन्होंने कहा, कुछ लोग बिहार में राजनीति के लिए सड़क पर ढोल बजाकर राजद से गठबंधन का दबाव बना रहे हैं. ये करतूत होशमंद या दानिशमंद आदमी का रास्ता नहीं. उन्होंने कहा कि गठबंधन टेबल पर होता है, सड़क पर नहीं. सिद्दीकी ने AIMIM पर सवाल दागा और पूछा कि आपकी राजनीति सिर्फ हैदराबाद और बिहार तक सीमित क्यों? दूसरे राज्यों में भाग्य क्यों नहीं आजमाते?

