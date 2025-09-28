Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939958
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'गठबंधन टेबल पर होता है, रास्ते पर नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने AIMIM पर कसा तंज

Bihar Politics: राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में उदय नारायण चौधरी और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने शिरकत की. कार्यक्रम मे कई लोग पहुंचे. उदय नारायण चौधरी ने भाजपा सरकार को स्वतंत्रता सेनानी बत्तख मिया का वंशज बताया. राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिना नाम लिए AIMIM को भी लपेटे में ले कई बातें कहीं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 02:41 PM IST

Trending Photos

राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, AIMIM
राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, AIMIM

Bihar Politics: किशनगंज जिले के कोचाधामन बरबट्टा हाट में राजद के कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे. सम्मेलन में कोचाधामन विधायक इजहार असफी, बहादुरगंज विधायक अंझार नयमी सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में शिरकत की.

पूर्व बिहार विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह अपने भाषणों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से चुन-चुनकर बाहर निकालने की बात करते हैं, लेकिन इनलोगों ने ही बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना को दिल्ली में शरण दिए हुए हैं.

ये भी पढे़ं: UNESCO की सूची में शामिल होगी छठ पूजा, 'मन की बात' में बोले पीएम मोदी

Add Zee News as a Preferred Source

उदय नारायण चौधरी ने मुस्लिम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आप मुसलमानों को घुसपैठिया बता रही है. जबकि आपलोग स्वतंत्रता सेनानी बत्तख मिया के वंशज है. उन्होंने बत्तख मिया के जीवनी पर विस्तार से चर्चा की, उन्हें उसे राष्ट्रभक्त और भारतीय मुसलमानों का वंशज बताते हुए कहा कि ऐसी विरासत को नकारना अन्याय है.

भाषण के दौरान मंच संचालक ने समय सीमा का पर्चा उदयनारायण चौधरी को थमाया, तो चौधरी आगबबूला हो गए. उन्होंने उद्घोषक को मंच पर ही फटकार लगाई और उनसे पूछा कि आप कितना वक्त दोगे भाषण देने के लिए.

राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिना नाम लिए AIMIM प्रमुख पर तंज कसा. उन्होंने कहा, कुछ लोग बिहार में राजनीति के लिए सड़क पर ढोल बजाकर राजद से गठबंधन का दबाव बना रहे हैं. ये करतूत होशमंद या दानिशमंद आदमी का रास्ता नहीं. उन्होंने कहा कि गठबंधन टेबल पर होता है, सड़क पर नहीं. सिद्दीकी ने AIMIM पर सवाल दागा और पूछा कि आपकी राजनीति सिर्फ हैदराबाद और बिहार तक सीमित क्यों? दूसरे राज्यों में भाग्य क्यों नहीं आजमाते?

इनपुट: जी बिहार झारखंड़

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar NewsBihar politicsbihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
वो तड़पता रहा...वन विभाग रेस्क्यू करता रहा, बचाने गए, मगर जान चली गई! रुला देगी बगहा
Bhojpuri industry news
अक्षरा सिंह ने साड़ी, बिंदी और मुस्कान से जीता दिल
PM Modi Mann ki Baat
UNESCO की सूची में शामिल होगी छठ पूजा, 'मन की बात' में बोले पीएम मोदी
Bihar News
दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत
CM nitish kumar
खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा
bihar chunav 2025
बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
PM Modi
'थैंक यू पीएम', सांसद संजय जायसवाल ने उदयपुर झील पर जताया आभार, जानिए क्या बोले
​​Muzaffarpur News
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे मुजफ्फरपुर के कटरा चामुंडा देवी की पूजा
BJP
'सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने BJP पर साधा निशाना
patna news
गंगा की लहरों पर रोमांचक होगी यात्रा, पटना पहुंचा वाटर मेट्रो का पहला जहाज
;