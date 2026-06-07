/Bihar Politics: रालोमो में बड़ा बदलाव, आलोक कुमार को मिली बिहार की कमान, MLC चुनाव पर भी कुशवाहा का बड़ा ऐलान

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Bihar Politics: बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिला है. रालोमो चीफ और राज्यसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज (रविवार, 7 जून) नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. कुशवाहा ने आलोक कुमार सिंह को बिहार की कमान सौंपी है. इसके साथ ही पार्टी ने संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त बनाने के लिए प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तथा हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है.
पार्टी ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया था, जिसके बाद कुशवाहा ने आलोक सिंह के नाम की घोषणा की. बता दें कि आलोक कुमार सिंह वर्तमान में दिनारा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं. वे राजपूत जाति से ताल्लुक रखते हैं. पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने से RLM को बिहार में नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी.
निशांत कुमार पर कुशवाहा का बड़ा बयान
पार्टी के राज्य अधिवेशन को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार एमएलसी चुनाव और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया. एमएलसी चुनाव में बेटे कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से उनको मंत्री पद पर तलवार लटकने लगी है. उन्हें भविष्य में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. वहीं दूसरी ओर से जेडीयू ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की घोषणा करके उनका करियर सुरक्षित कर दिया है. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को उपमुख्यंमत्री बनाया जाना चाहिए था. कुशवाहा ने कहा कि अगर वे (निशांत कुमार) डिप्टी सीएम बनते तो जेडीयू के राजनीतिक हित की बात होती.