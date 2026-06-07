/Bihar Politics: रालोमो में बड़ा बदलाव, आलोक कुमार को मिली बिहार की कमान, MLC चुनाव पर भी कुशवाहा का बड़ा ऐलान

पार्टी के राज्य अधिवेशन को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार एमएलसी चुनाव और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया. एमएलसी चुनाव में बेटे कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से उनको मंत्री पद पर तलवार लटकने लगी है. उन्हें भविष्य में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. वहीं दूसरी ओर से जेडीयू ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की घोषणा करके उनका करियर सुरक्षित कर दिया है. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को उपमुख्यंमत्री बनाया जाना चाहिए था. कुशवाहा ने कहा कि अगर वे (निशांत कुमार) डिप्टी सीएम बनते तो जेडीयू के राजनीतिक हित की बात होती.