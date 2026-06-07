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Bihar Politics: रालोमो में बड़ा बदलाव, आलोक कुमार को मिली बिहार की कमान, MLC चुनाव पर भी कुशवाहा का बड़ा ऐलान

RLM News: बिहार विधान परिषद चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए आलोक सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है. कुशवाहा को उम्मीद है कि आलोक सिंह के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 07, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:09 PM IST
Bihar Politics: रालोमो में बड़ा बदलाव, आलोक कुमार को मिली बिहार की कमान, MLC चुनाव पर भी कुशवाहा का बड़ा ऐलान
Image Credit: रालोमो में बड़ा फेरबदल

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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