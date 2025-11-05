Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2989734
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

क्या बिना वोटर ID के वोट डाल सकते हैं? जानें चुनाव आयोग की पूरी गाइडलाइन

Bihar Chunav 2025: बिहार में कल (6 नवंबर) विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है. कल 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर 1314 प्रत्याशियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी. ऐसे में यदि आपका वोटर ID कार्ड खो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:59 PM IST

Trending Photos

क्या बिना वोटर ID के वोट डाल सकते हैं?
क्या बिना वोटर ID के वोट डाल सकते हैं?

Bihar Chunav 2025: बिहार में कल यानी गुरुवार (6 नवंबर) को पहले चरण का मतदान होने वाला है, जिसके लिए कर्मी भी रवाना होने लगे हैं. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. मतदान पर्ची का वितरण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है. ऐसे में मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या बिना वोटर ID के वोट डाल सकते हैं? इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी गाइडलाइन जारी की है. जिसमे बताया गया है कि किसी भी कारण से अगर आपका वोटर आइडी कार्ड नहीं है या कहीं खो गया है, तब भी वोट डाल सकते हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

करना होगा छोटा सा काम
इसके लिए आपके बस एक छोटा सा काम करना होगा. यह उन वैकल्पिक दस्तावेज से जुड़ा है जो चुनाव आयोग ने सुझाए हैं. इसका प्रयोग करके भी मतदान किया जा सकता है. ऐसे में वोटर आइडी कार्ड नहीं होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है. वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने पर भी आप वोट कर सकते हैं. चुनाव संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है, जो 24 घंटे एक्टिव है. वोटर कार्ड संबंधित शिकायतों और सहायता के लिए चुनाव आयोग ने टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करने की सुविधा भी दी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वैकल्पिक दस्तावेज की जानकारी
आपको बता दें कि वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में आप आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, फोटो समेत बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी कार्ड का उपयोग किया जा सकता है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025voter id

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: Voter Slip क्या है और क्यों जरूरी है?
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: पहले चरण में 17 सुरक्षित सीटों पर किसके-किसके बीच है टक्कर?
bihar chunav 2025
First Time Voters: पहली बार वोट डालने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान
Bihar Weather on Polling Day
मतदान के दिन मौसम धोखा तो नहीं देगा? जानें पोलिंग के दिन का अलर्ट
bihar chunav 2025
NDA 9 तो महागठबंधन 11, पहले चरण में इन सीटों पर ये महिला प्रत्याशी दिखा रहीं दम
bihar chunav 2025
तेजस्वी का बड़ा वादा! जिस फोन से सुन रहे हैं, उसी में आएगा नौकरी का मैसेज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: वोट डालने से पहले पढ़ें ये जरूरी बातें- कैसे, कब और कहां करें मतदान?
bihar chunav 2025
फिर बनेगी NDA सरकार", जंगलराज का जिक्र कर जीतन राम मांझी के बेटे का विपक्ष पर वार
bihar chunav 2025
सम्राट चौधरी, अनंत सिंह, तेजस्वी, खेसारी समेत कई दिग्गजों का भाग्य कल होगा लॉक
Sharda Sinha
'आज भी गूंजते हैं बिहार कोकिला के मधुर गीत', पुण्यतिथि पर नेताओ ने दी श्रद्धांजलि