क्या बिना वोटर ID के वोट डाल सकते हैं? जानें चुनाव आयोग की पूरी गाइडलाइन

Bihar Chunav 2025: बिहार में कल यानी गुरुवार (6 नवंबर) को पहले चरण का मतदान होने वाला है, जिसके लिए कर्मी भी रवाना होने लगे हैं. सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. मतदान पर्ची का वितरण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है. ऐसे में मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या बिना वोटर ID के वोट डाल सकते हैं? इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी गाइडलाइन जारी की है. जिसमे बताया गया है कि किसी भी कारण से अगर आपका वोटर आइडी कार्ड नहीं है या कहीं खो गया है, तब भी वोट डाल सकते हैं.

करना होगा छोटा सा काम

इसके लिए आपके बस एक छोटा सा काम करना होगा. यह उन वैकल्पिक दस्तावेज से जुड़ा है जो चुनाव आयोग ने सुझाए हैं. इसका प्रयोग करके भी मतदान किया जा सकता है. ऐसे में वोटर आइडी कार्ड नहीं होने पर घबराने की आवश्यकता नहीं है. वैकल्पिक दस्तावेज दिखाने पर भी आप वोट कर सकते हैं. चुनाव संबंधित शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है, जो 24 घंटे एक्टिव है. वोटर कार्ड संबंधित शिकायतों और सहायता के लिए चुनाव आयोग ने टोल-फ्री नंबर पर संपर्क करने की सुविधा भी दी है.

वैकल्पिक दस्तावेज की जानकारी

आपको बता दें कि वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में आप आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, फोटो समेत बैंक या डाकघर द्वारा जारी पासबुक, श्रम मंत्रालय- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत पंजीयक जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है. साथ ही केंद्रीय व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो सहित सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आइडी कार्ड का उपयोग किया जा सकता है.

