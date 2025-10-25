ग्लोबली छाए CM नीतीश! अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने की तारीफ, मैथिली ठाकुर का भी किया जिक्र

American singer Mary Milben: अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन पीएम मोदी, बिहार सीएम नीतीश कुमार से लेकर मैथिली ठाकुर की तारीफ की. सीएम नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं और छोटी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार ने बहुत काम किए हैं. पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति में महिलाओं को सशक्त किया है.
American singer Mary Milben on CM Nitish: अमेरिका की मशहूर सिंगर मैरी मिलबेन ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाचार एजेंसी आईएएनएस से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत की उम्मीद जताई. इसके साथ ही उन्होंने बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को ना केवल राजनीति में कदम रखने के लिए शुभकामनाएं दी, बल्कि उनकी कला और संगीत की सराहना भी की.
नीतीश सरकार को लेकर बोलीं मैरी मिलबेन
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने बताया, 'मैं बिहार के बारे में जानती हूं. मैं उम्मीद करती हूं कि बिहार में भाजपा द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए पार्टी के सभी उम्मीदवार अच्छे होंगे. मैं सभी उम्मीदवारों से परिचित नहीं हूं. मुझे पता है कि वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. साल 2023 में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बारे में मेरी टीम ने मुझे बताया. मुझे नीतीश कुमार के बयान से खुशी नहीं हुई थी. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी थी. महिलाओं और छोटी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार ने बहुत काम किए हैं. पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति में महिलाओं को सशक्त किया है. बिहार के विकास के लिए पीएम मोदी की सोच और इसकी अपार सफलता की मैं उम्मीद करती हूं. मैं वहां आऊंगी तो बिहार जाना जरूर पसंद करूंगी. मैं उस क्षेत्र के कई लोगों से मिली हूं. अब मैं बिहार के बारे में और जानना चाहती हूं.'
मैथिली ठाकुर का भी किया जिक्र
बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर को लेकर मैरी मिलबेन ने कहा, 'मैं वहां की लोक गायिका को जानती हूं. मैं बहुत उत्साहित हूं यह देखकर कि उन्होंने राजनीति में कदम रखा है. मैं उनकी कला और गायकी को बहुत पसंद करती हूं. मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने इतनी कम उम्र में शास्त्रीय संगीत में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है. उन्हें राजनीति में देखकर बहुत खुशी हो रही है. उन्हें और उनके परिवार को ढेर सारा आशीर्वाद. मैं उम्मीद करती हूं कि उनकी तरह और भी नौजवान राजनीति में आएंगे.' मैरी मिलबेन ने कहा, 'पीएम मोदी भारत-अमेरिका के बीच संबंध के लिए सबसे अच्छे नेता हैं. वह लोगों को जोड़ते हैं, साथ लाते हैं. पीएम मोदी तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं. वह बहुत दयालु और सरल हैं. वह अमेरिका के साथ कूटनीति अच्छे से कर रहे हैं. भारत के हित में जो अच्छा है, वो पीएम मोदी कर रहे हैं.'
