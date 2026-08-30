Explainer: आरक्षण का 'धर्मसंकट'! सवर्णों की नाराजगी के बीच चिराग-मांझी की जंग से कैसे निपटेगी BJP? जो दे रहे टेंशन

बीजेपी के लिए क्यों बढ़ीं मुश्किलें? समझिए

अब एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच सियासी टकराव बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है. आरक्षण पर सवर्णों की नाराजगी के बाद अब बीजेपी के लिए नई मुसीबत गठबंधन के सहयोगी खड़ी कर रहे हैं. दरअसल, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी का यह विवाद बीजेपी और एनडीए के लिए कई मोर्चों पर राजनीतिक चुनौती खड़ी कर रहा है. एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सवर्ण समाज के रुख को लेकर सियासी संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है. वहीं, एनडीए के दो प्रमुख दलित चेहरे आपस में उलझ गए हैं. अब इसको विवाद को संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों दलित नेताओं को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहेगी, जहां चिराग पासवान, पासवान समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. जबकि, जीतन राम मांझी महादलित (खासकर मुसहर) समाज का चेहरा हैं. दोनों के बीच की यह जंग दलित वोट बैंक को बांट कर सकती है. अब बीजेपी के सामने दुविधा के ये है कि वह किसकी समर्थन करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए, जबकि एनडीए के सहयोगी दल इसके समर्थन में सुर मिला रहे हैं.