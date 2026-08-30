Explainer: आरक्षण का 'धर्मसंकट'! सवर्णों की नाराजगी के बीच चिराग-मांझी की जंग से कैसे निपटेगी BJP? जो दे रहे टेंशन

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बिहार की सियासत में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है. केंद्र और बिहार में सत्तासीन एनडीए के भीतर आरक्षण को लेकर मचा घमासान अब सार्वजनिक जुबानी जंग में बदल गया है. आरक्षण और क्रीमी लेयर के मुद्दे एनडीए 2 सहयोगी दल आमने-सामने आ गए हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ गई है कि दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से इस्तीफे की मांग कर डाली. इस सियासी विवाद में मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन की एंट्री ने आग में घी डालने का काम कर दिया और सियासी भूचाल आ गया, जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बनती नजर आ रही है, क्योंकि पहले से ही आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की नाराजगी झेल रही है. अब अपने ही सहयोगियों की यह भिड़ंत भारी टेंशन देने वाली है. चलिए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और गठबंधन के सहयोगी कैसे खड़ी कर रहे बीजेपी के लिए नई मुसीबत?
कब शुरू हुआ विवाद?
28 अगस्त, 2026 दिन शुक्रवार रक्षाबंधन के पर्व पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरक्षण प्रणाली की समीक्षा की मांग की थी. साथ ही अनुसूचित जाति के भीतर क्रीमी लेयर की बात कही थी, जो प्रभावी रूप से कोटा के भीतर कोटा का प्रस्ताव है. इस बयान के बाद ठीक इसी दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रिएक्शन दिया था. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि जो लोग आरक्षण के आकलन की बात करते हैं, वे सही मायनों में आरक्षण और खासतौर पर अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को समझ नहीं पा रहे हैं.
यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है: चिराग
आरक्षण पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा था कि आरक्षण का आकलन करने का मतलब है लोगों को सिस्टम से बाहर करना है. साथ ही इसके दायरे को कम करना है. संविधान में हर स्तर पर हर तरीके के आरक्षण की व्यवस्था है. जब आप अनुसूचित जाति और जनजाति में आरक्षण की बात करते हैं, तो यहां पर आधार आर्थिक हो ही नहीं सकता है. यह सामाजिक न्याय की लड़ाई है. इसका आधार ही सामाजिक न्याय का रहा है.
चिराग पासवान ने समझाया क्यों नहीं होना चाहिए समीक्षा?
चिराग पासवान ने आगे कहा था कि अनुसूचित जाति से आने वाले ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं, जिनको संविधान ने शेड्यूल किया है, जिनका आधार छुआछूत रहा है, जिनको गांव से दूर रखा जाता था, छूना तो दूर की बात है, देखना पाप माना जाता था. वहीं, शेड्यूल ट्राइब (अनुसूचित जनजाति) का अलग विशेषताएं (वेश-भूषा, रहन-सहन और बोल-चाल) रहे हैं. उन्होंने ने कहा कि इन दो अनुसूचित जाति और जनजाति को शेड्यूल किया गया है, जिसकी वजह से आरक्षण दिया गया है. जब इनको आरक्षण देने का आधार ही भेदभाव रहा है तो इसमें आर्थिक व्यवस्था कैसे जोड़ी जा सकती है.
पिता के समर्थन में आरक्षण पर बयान
इसी बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार ने अपने पिता के समर्थन में आरक्षण पर बयान दिया. संतोष कुमार सुमन ने भी आरक्षण प्रणाली की समीक्षा के पक्ष में बात की, जिससे इस मुद्दे पर गठबंधन के भीतर मतभेद की चर्चा होने लगी. मामला इतना बढ़ा कि दोनों दलों के नेताओं ने खुले आम एक दूसरे का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया.
आरक्षण पर पासवान-मांझी आमने-सामने, बात इस्तीफे तक आई
दरअसल, 29 अगस्त, 2026 दिन शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण में क्रीमीलेयर और समीक्षा को लेकर दिए गए जीतन राम मांझी के बयान पर उन्हें और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को मंत्री पद से इस्तीफा देने की सलाह दे दी. फिर क्या था, सियासी बंवडर आ गया. बिना देर किए इस बायन के जवाब में जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन ने भी चिराग पासवान से केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर दी. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि उनकी मांग ऐसे वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की सीमा और उसके लाभ को बढ़ाने की है, न कि आरक्षण खत्म करने की. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उनके छोटे भाई जरूर हैं, लेकिन उनकी पार्टी बड़ी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले चिराग पासवान इस्तीफा दें, इसके बाद वे लोग भी उनके पीछे-पीछे चलेंगे.
'आरक्षण से वंचित लोगों के और अधिक वंचित होने का खतरा'
जीतन राम मांझी और संतोष कुमार सुमन आरक्षण की समीक्षा के बयान पर चिराग पासवान ने कहा कि उनकी बातों को जिस तरह से समझा जा रहा है, उससे आरक्षण से वंचित लोगों के और अधिक वंचित होने का खतरा है. उन्होंने कहा कि बड़े वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के लाभ का सही तरीके से बंटवारा जरूरी है.
बीजेपी के लिए क्यों बढ़ीं मुश्किलें? समझिए
अब एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच सियासी टकराव बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है. आरक्षण पर सवर्णों की नाराजगी के बाद अब बीजेपी के लिए नई मुसीबत गठबंधन के सहयोगी खड़ी कर रहे हैं. दरअसल, चिराग पासवान और जीतनराम मांझी का यह विवाद बीजेपी और एनडीए के लिए कई मोर्चों पर राजनीतिक चुनौती खड़ी कर रहा है. एक ओर जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सवर्ण समाज के रुख को लेकर सियासी संतुलन बनाना मुश्किल हो रहा है. वहीं, एनडीए के दो प्रमुख दलित चेहरे आपस में उलझ गए हैं. अब इसको विवाद को संभालना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों दलित नेताओं को बीजेपी नाराज नहीं करना चाहेगी, जहां चिराग पासवान, पासवान समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. जबकि, जीतन राम मांझी महादलित (खासकर मुसहर) समाज का चेहरा हैं. दोनों के बीच की यह जंग दलित वोट बैंक को बांट कर सकती है. अब बीजेपी के सामने दुविधा के ये है कि वह किसकी समर्थन करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर लागू नहीं होना चाहिए, जबकि एनडीए के सहयोगी दल इसके समर्थन में सुर मिला रहे हैं.
केंद्र और बिहार सरकार में अहम सहयोगी हैं दोनों
बता दें कि केंद्र की एनडीए सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 5 सांसद शामिल हैं, जिसमें चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं. वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) का एक सांसद भी शामिल हैं. जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. ये दोनों दल केंद्र की मोदी सरकार के लिए बेहद अहम सहयोगी हैं. इतना ही, बिहार की एनडीए सरकार में भी दोनों दलों की अहम भूमिका है.