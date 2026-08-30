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Explainer: आरक्षण का 'धर्मसंकट'! सवर्णों की नाराजगी के बीच चिराग-मांझी की जंग से कैसे निपटेगी BJP? जो दे रहे टेंशन

Chirag Paswan and Jitna Ram Manjhi: बिहार में एनडीए के दो नेता आरक्षण और क्रीमी लेयर के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए हैं. चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. इन नेताओं के बीच सियासी लड़ाई बीजेपी के लिए नए मुसीबत खड़ी कर रही है.

Written ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:19 AM IST
Explainer: आरक्षण का 'धर्मसंकट'! सवर्णों की नाराजगी के बीच चिराग-मांझी की जंग से कैसे निपटेगी BJP? जो दे रहे टेंशन
Image Credit: आरक्षण पर भिड़े बिहार NDA के दो दिग्गज (Photo-AI)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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