Amit Shah Bihar Visit: पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह आ रहे बिहार, चेक करेंगे बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस

Amit Shah Bihar Visit: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव हो गई है. एनडीए में सीट शेयर‍िंग और चुनावी रणनीति तय करने के लिए जेपी नड्डा और पीएम मोदी इस सप्ताह बिहार का दौरा कर चुके हैं. अब बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं. शाह आगामी 18 सितंबर को बिहार आ रहे हैं. शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह इस बार एनडीए में सीटों के बंटवारे और बीजेपी में टिकटों के वितरण पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं.

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी इस बार 30 फीसदी विधायकों के टिकट काट सकती है. शाह अपने दौरे पर बीजेपी विधायकों की परफॉर्मेंस चेक करने वाले हैं. इसमें विधायकों की जनसंपर्क क्षमता, क्षेत्र में पकड़, संगठन के साथ तालमेल और जनता में छवि का आंकलन किया जाएगा. पार्टी का इस बार पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस उन सीटों पर है, जहां पिछली बार कुछ वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. इस बार वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है. पार्टी के इंटरनल सर्वे में जिन विधायकों का प्रदर्शन खराब निकलेगा, उनका टिकट भी कट सकता है. बता दें कि बीजेपी का लक्ष्य है कि बिहार में एनडीए की सीटें बढ़ाई जाएं और 2025 के विधानसभा चुनाव में फ‍िर से सत्ता हासिल की जाए.

शाह के दौरे से पहले सोमवार (15 सितंबर) को पीएम मोदी बिहार के पूर्णिया जिले में आए थे. यहां उन्‍होंने सैकड़ों करोड़ की विकास पर‍ियोजनाओं की सौगात देने के साथ-साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था. इस दौरान पीएम ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला था. पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि इन दलों ने बिहार को कभी गंभीरता से नहीं लिया और अब राज्य के विकास को देखकर बौखलाए हुए हैं. अब कांग्रेस और राजद के नेता बिहार की तुलना बीड़ी से करके राज्य को बदनाम करने में जुटे हैं.

