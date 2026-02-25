अमित शाह के सीमांचल दौरे पर छिड़ा सियासी संग्राम: विशेष पैकेज और मक्का किसानों के 'दर्द' पर जवाब मांग रहा विपक्ष

पूर्णिया/किशनगंज: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार दौरे पर हैं. गृह मंत्री के दौरे को भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा और वाइब्रेंट विलेज से जोड़ रही है तो विपक्ष इस मौके पर चुनावी वादों की याद दिला रहा है. इसी कड़ी में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री से केवल भाषण न देने और सीमांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज का ऐलान करने की मांग की है.

सांसद, पूर्णिया पप्पू यादव का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना तो दूर, केंद्र सरकार ने कोसी-सीमांचल की पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अब तक कोई ठोस 'विशेष पैकेज' नहीं दिया है.

उन्होंने सीमांचल में वर्षों से लंबित रेलवे विस्तार प्रोजेक्ट्स पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इन प्रोजेक्ट्स का जायजा लेकर इनके त्वरित निपटारे की समय सीमा तय करनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: राज्यसभा की रेस में पेंच फंसा तो क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में शामिल होंगे?

गृह मंत्री अमित शाह का आधिकारिक कार्यक्रम

गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी की शाम को पूर्णिया पहुंचेंगे. उसके बाद वे किशनगंज में हाई लेवल समीक्षा बैठक करेंगे. 26 फरवरी को वे अररिया के लेट्टी बीओपी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और 'वाइब्रेंट विलेज' कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से संवाद करेंगे.