Bihar Politics: बिहार में सियासी हलचल तेज, अमित शाह कल आ रहे पटना, JDU नेताओं संग कर सकते हैं मीटिंग

बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने की कयासबाजी से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है. इस सबके बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल यानी शुक्रवार (5 मार्च) को बिहार आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, अमित शाह यहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा नॉमिनेशन में शामिल होंगे. इसके अलावा वह जेडीयू नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने वाले हैं और बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर राजनीति में लॉन्च किया जाएगा.

