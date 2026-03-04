Advertisement
Bihar Politics: बिहार में सियासी हलचल तेज, अमित शाह कल आ रहे पटना, JDU नेताओं संग कर सकते हैं मीटिंग

Bihar Politics: बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने की कयासबाजी शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि नीतीश कुमार को अब दिल्ली भेजा जा रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 04, 2026, 08:41 PM IST

अमित शाह (फाइल फोटो)
अमित शाह (फाइल फोटो)

बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होने की कयासबाजी से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है. इस सबके बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कल यानी शुक्रवार (5 मार्च) को बिहार आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, अमित शाह यहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा नॉमिनेशन में शामिल होंगे. इसके अलावा वह जेडीयू नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं. कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली जाने वाले हैं और बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा. वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर राजनीति में लॉन्च किया जाएगा.

खबर अपडेट हो रही है...

