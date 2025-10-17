Advertisement
Bihar Chuanv 2025: 'चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा CM का नाम...' सस्पेंस क्रिएट करने के बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे अमित शाह

Amit Shah Statement: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर NDA ने सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं. सीट बंटवारे में मची खींचतान समाप्त होते ही अमित शाह ने सीएम पोस्ट पर सस्पेंस वाला बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है. इसके बाद उन्हें आज (18 अक्टूबर) सुबह-सुबह ही सीएम हाउस में हाजिरी लगानी पड़ी है.

Oct 17, 2025

Amit Shah Meet CM Nitish Kumar: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया है. शाह ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल ही मुख्यमंत्री का नाम तय करेंगे. उनके इस बयान से सियासी पारा चढ़ गया है. इस बयान को देने के बाद अमित शाह आज (शुक्रवार, 17 अक्टूबर) को सीएम आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. शाह के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे.

इस मुलाकात को लेकर किसी भी तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इस बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि 'लव करो या हेट' नीतीश ही होंगे बिहार के सीएम. नीरज ने कहा कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे सकल विचार... 2025 में सीएम होंगे नीतीश कुमार. नीरज कुमार ने कहा कि अमित शाह ने प्रक्रिया बताई है और जब नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तो दूसरा सीएम कैसे होगा? जेडीयू के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई बार साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, तो इस तरह पर कोई भ्रम की स्थिति नहीं बचती. उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले को ज्यादा ही तूल दे रहा है.

वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अमित शाह ने एनडीए की चुनावी रणनीति तय करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में चर्चा हुई. इसके बाद शाह सीधे छपरा के लिए रवाना हो गए. वहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है. सत्ता में वापसी के लिए एनडीए एकजुट होकर अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटा है. जनता में भी अपनी एकजुटता का संदेश देने के लिए पूरे प्रदेश में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किए गए हैं. आगे भी एनडीए नेता एकजुट होकर चुनावी रैलियां करेंगे.

