बनमनखी में गरजे दिलीप जायसवाल, कहा- “मोदी की गारंटी और नीतीश का विकास ही जनता का भरोसा!”

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान 6 नवंबर को हो चुके हैं, दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है. वहीं चुनाव के रिजल्ट 14 नवंबर को घोषित किए जाने वाले हैं. ऐसे में दूसरे चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपने प्रचार-प्रसार के लिए पूरा जोर लगा दिया है. ऐसे में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपने प्रत्याशी कृष्ण कुमार ऋषि के प्रचार के लिए पूर्णिया के बनमनखी में पहुंचे.

इस दौरान उन्होंने एक जन सभा को भी संबोधित किया और इसी दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि को भारी मतों से जीता कर विधान सभा भेजिए, आगे उन्होंने कहा कि बनमनखी की जनता को पता है, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो विकास कार्य किया है, माताओं को जो दस हजार रुपए दिया गया है, उससे तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है. बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव कान खोलकर सुन लो सभी माताओं को दो लाख रुपए और देंगे.

