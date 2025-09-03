Bihar Chunav 2025: दिल्ली में अमित शाह की लगेगी पाठशाला तो पटना में तेजस्वी करेंगे बैठक, बिहार की सियासत में आया उबाल
Bihar Chunav 2025: दिल्ली में अमित शाह की लगेगी पाठशाला तो पटना में तेजस्वी करेंगे बैठक, बिहार की सियासत में आया उबाल

Amit Shah Meeting: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि इस बैठक में शाह प्रदेश लीडरशिप के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं. दूसरी ओर पटना में तेजस्वी यादव ने भी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है. इस बैठक को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:57 PM IST

अमित शाह-तेजस्वी यादव

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने मंगलवार (02 सितंबर) को बीजेपी की चुनावी टोन सेट कर दी है. हाल ही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी. पीएम ने इसे महिलाओं की अस्मिता से जोड़ते हुए चुनावी मुद्दा बना दिया है. इसके तुरंत बाद आज यानी बुधवार (03 सितंबर) को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं. कहा जा रहा है कि इस बैठक में शाह प्रदेश लीडरशिप के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं. इस बैठक में सीट शेयरिंग और कैंडिडेट सेलेक्शन पर मंथन हो सकता है. दूसरी ओर पटना में तेजस्वी यादव ने भी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है. इस बैठक को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

इस मामले में राजद के विधायक मनोज यादव ने कहा कि हम लोगों की बैठक और अमित शाह की बैठक में बहुत अंतर है. यह लोग साजिश करने के लिए बैठक कर रहे हैं. उन लोगों के दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी चलती है. राजद की बैठक इसलिए हो रही है कि जो लोग वोट की चोरी कर रहे हैं, उसको कैसे पकड़ा जाए. राजद विधायक ने कहा कि जब उनकी डबल इंजन की सरकार है तो रोज उठक-बैठक क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बार-बार बिहार क्यों आ रहे हैं? यह लोग मान चुके हैं कि इस बार उनकी हार तय है. ये लोग डरे हुए हैं. इस पर कांग्रेस विधायिका प्रतिमा कुमारी ने कहा कि भाजपा के नेताओं की जो बैठक हो रही है. देख लीजिए कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हार के पहले से ही रोना शुरू कर दिए हैं. इस डर से अमित शाह बैठक कर रहे हैं. SIR को लेकर जिस तरह से यात्रा की गई है, उसकी सफलता को लेकर बैठक कर रही है.

ये भी पढ़ें- 'PM मोदी की मां को गाली' मामले में बुरे फंसे राहुल-तेजस्वी, आज होगी मामले की सुनवाई

वहीं जेडयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां बैठक कर रही हैं. लेकिन बैठक को लेकर राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य अलग-अलग है. एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी बैठक कर रहे हैं. सभी जानते हैं कि उनके बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें बिहार की कोई भलाई नहीं है. वह अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए बैठक कर रहे हैं.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

bihar chunav 2025amit shahBihar BJP

