Bihar Chunav 2025: अमित शाह-CM नीतीश की मुलाकात में सुलझा NDA में सीट शेयरिंग का गुणा-गणित, जानें किसे मिलेंगी कितनी सीटें
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2927068
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: अमित शाह-CM नीतीश की मुलाकात में सुलझा NDA में सीट शेयरिंग का गुणा-गणित, जानें किसे मिलेंगी कितनी सीटें

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार ने मिलकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है. पिछली बार की तरह इस बार भी बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू पार्टी रहेगी. जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थीं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:25 PM IST

Trending Photos

अमित शाह-नीतीश कुमार
अमित शाह-नीतीश कुमार

Bihar NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए मे हलचल तेज हो गई है. बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस समय बिहार दौरे पर है. शाह अपने इस दौरे पर रोहतास और बेगूसराय में बीजेपी नेताओं की पाठशाला लगाएंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की है. आज (गुरुवार, 18 सितंबर) पटना के होटल मौर्या में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई. कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है और सीटों का गुणा-गणित सुलझा लिया गया है.

बड़े भाई की भूमिका में रहेगी JDU

बता दें कि बिहार एनडीए में इस समय बीजेपी और जेडीयू के अलावा लोजपा-रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है. पांच दलों के बीच सीटों को बांटने की जिम्मेदारी जेडीयू और बीजेपी के मिलकर करना है. सूत्रों के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह ने मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है. इस फॉर्मूले के अनुसार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी. सूत्रों के अनुसार, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू 102-103 पर चुनाव लड़ सकती हैं. वहीं 101-102 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार सकती है. चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास को 25-28 तो वहीं जीतन राम मांझी की हम को 6-7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 4-5 सीटें मिल सकती हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- कांग्रेस ने बिहार में शुरू किया 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान, BJP का जवाबी कैंपेन

पिछले चुनाव में कैसे बंटी थी सीटें?

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए में जेडीयू को 122 सीटें मिली थीं. वहीं बीजेपी के कोटे में 121 सीटें थीं. जेडीयू ने अपने हिस्से की सात सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थीं. जबकि बीजेपी के कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को मिली थीं. इस तरह देखा जाए तो जेडीयू 115 सीटों, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. जिनमें से 74 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव जीत हासिल हुई थी.

ये भी पढ़ें- 'इस भ्रष्ट सरकार से लोग अजीज हो चुके...', तेजस्वी ने चढ़ाया बेगूसराय का सियासी पारा

लोकसभा चुनाव में क्या फॉर्मूला था?

बता दें कि लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी थी. लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास पांच सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) एक-एक सीट पर चुनाव लड़ी थी. जिनमें से बीजेपी और जेडीयू ने 12-12 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं लोजपा-रामविलास पार्टी ने 100 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ अपनी पांचों सीटों पर जीत हासिल की थी. हम की इकलौती सीट से जीतन राम मांझी लोकसभा पहुंचे थे. वहीं काराकाट से रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025seat sharingBihar NDA

Trending news

bihar chunav 2025
अमित शाह-CM नीतीश की मुलाकात में सुलझा NDA में सीट शेयरिंग का गुणा-गणित, यहां देखें
amit shah
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चुनावी रणनीति पर चर्चा
Bhojpuri news
'वो 3 बजे की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी', वन्नू दी ग्रेट का मिराज को लेकर बड़ा खुलासा
Sanjay Jaiswal
'पढ़ने-लिखने में थोड़ा कमजोर, H₂O को H₂ समझ बैठे...', राहुल गांधी पर BJP का तंज
Bhojpuri news
'तुम मेरी बीवी हो, ढाई साल संबंध बनाया', भोजपुरी एक्ट्रेस का मनी मिराज पर आरोप
Bihar politics
राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह लूट लिया, गिरिराज सिंह का हमला
Ghatsila By-Election 2025
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज, बयानबाजी से चढ़ा सियासी पारा
Bihar politics
'बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने का नुस्खा क्यों नहीं देते?'PK पर BJP सांसद का तंज
Bihar News
सीएम नीतीश कुमार का Gen Z को बड़ा गिफ्ट, हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 Live: सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद डेहरी पहुंचे अमित शाह, यहां पार्टी नेताओं संग करेंगे बैठक
;