Bihar Chunav 2025: अमित शाह-CM नीतीश की मुलाकात में सुलझा NDA में सीट शेयरिंग का गुणा-गणित, जानें किसे मिलेंगी कितनी सीटें

Bihar NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए मे हलचल तेज हो गई है. बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस समय बिहार दौरे पर है. शाह अपने इस दौरे पर रोहतास और बेगूसराय में बीजेपी नेताओं की पाठशाला लगाएंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे. इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की है. आज (गुरुवार, 18 सितंबर) पटना के होटल मौर्या में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई. कहा जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी चर्चा हुई है और सीटों का गुणा-गणित सुलझा लिया गया है.

बड़े भाई की भूमिका में रहेगी JDU

बता दें कि बिहार एनडीए में इस समय बीजेपी और जेडीयू के अलावा लोजपा-रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है. पांच दलों के बीच सीटों को बांटने की जिम्मेदारी जेडीयू और बीजेपी के मिलकर करना है. सूत्रों के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार और अमित शाह ने मिलकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है. इस फॉर्मूले के अनुसार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होगी. सूत्रों के अनुसार, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से जेडीयू 102-103 पर चुनाव लड़ सकती हैं. वहीं 101-102 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतार सकती है. चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास को 25-28 तो वहीं जीतन राम मांझी की हम को 6-7 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 4-5 सीटें मिल सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- कांग्रेस ने बिहार में शुरू किया 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान, BJP का जवाबी कैंपेन

पिछले चुनाव में कैसे बंटी थी सीटें?

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए में जेडीयू को 122 सीटें मिली थीं. वहीं बीजेपी के कोटे में 121 सीटें थीं. जेडीयू ने अपने हिस्से की सात सीटें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थीं. जबकि बीजेपी के कोटे से 11 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को मिली थीं. इस तरह देखा जाए तो जेडीयू 115 सीटों, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. जिनमें से 74 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते थे और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव जीत हासिल हुई थी.

ये भी पढ़ें- 'इस भ्रष्ट सरकार से लोग अजीज हो चुके...', तेजस्वी ने चढ़ाया बेगूसराय का सियासी पारा

लोकसभा चुनाव में क्या फॉर्मूला था?

बता दें कि लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी थी. लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपी रामविलास पांच सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) एक-एक सीट पर चुनाव लड़ी थी. जिनमें से बीजेपी और जेडीयू ने 12-12 सीटों पर जीत हासिल की थी. वहीं लोजपा-रामविलास पार्टी ने 100 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ अपनी पांचों सीटों पर जीत हासिल की थी. हम की इकलौती सीट से जीतन राम मांझी लोकसभा पहुंचे थे. वहीं काराकाट से रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!