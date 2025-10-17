2020 की तरह फंसना नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए अमित शाह बोल रहे- मैं कौन होता हूं...

NDA CM Candidate: मुख्यमंत्री पद को लेकर अमित शाह का बयान जेडीयू नेताओं को तीर की तरह चुभा होगा. तभी तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना हे कि लव करो या हेट करो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे.
NDA CM Candidate: 2015 के विधानसभा चुनाव में मिली हार का सदमा बीजेपी के लिए इतना गहरा था कि 2020 में पार्टी नेताओं ने बढ़-चढ़कर नीतीश कुमार को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था. पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर भाजपा के प्रदेश स्तर के नेताओं ने भी नीतीश कुमार के नाम पर अपने-अपने क्षेत्रों में जमकर वोट मांगे थे. तब कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी की सीटें जेडीयू से अधिक हो सकती हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तब जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी थी. हालांकि अंदरखाने बीजेपी की मंशा यही थी कि उसकी सीटें जेडीयू से अधिक हो. कहा तो यह भी जाता है कि बीजेपी ने ही लोजपा को जेडीयू की सीटों से उम्मीदवार उतारने की सलाह दी थी. हालांकि यह अंदरखाने की बातें हैं और इसकी पुष्टि न तो लोजपा कर सकती है और न ही बीजेपी.
2020 में बीजेपी अपने मकसद में सफल हो चुकी थी. उसका मकसद जेडीयू से अधिक सीटें लाना था और वो उसने करके दिखा दिया था, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह अपने वचन से बंधे हुए थे. पिछली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में खुद ही कहा था कि कम सीटें आने पर वे गठबंधन के मुखिया बनने को तैयार नहीं थे, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह की ओर से कहा गया कि चुनाव आपके चेहरे पर ही लड़ा गया है तो आप ही सरकार का नेतृत्व करें. नीतीश कुमार की इन बातों का भाजपा अभी तक खंडन नहीं कर पाई है.
अब 2025 में आते हैं. अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवालों को टाल रहे हैं और इसे विधायक दल की बैठक में तय करने की बात कहते हैं. एक दिन पहले ही एक न्यूज चैनल से बातचीत में अमित शाह ने कहा, मैं कौन होता हूं किसी को मुख्यमंत्री बनाने वाला. जनता मालिक है और विधायक दल की बैठक में सभी विधायक मिलकर मुख्यमंत्री चुनेंगे. इस बार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सजग को चालाकी से काम निकाल रहा है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में तय होगा.
जाहिर है, भाजपा इस बार अपनी संभावना देख रही है. दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और इस बार भी अगर भाजपा एनडीए में सबसे अधिक नंबर पाती है तो बहुत संभव है कि सरकार का नेतृत्व भाजपा अपने पास रखे. संदेश साफ है. एक बार हमने आपको कम सीटें होने पर भी मुख्यमंत्री बनाया. अब बारी आपकी है. अगर नीतीश कुमार तब भी कोई तिकड़म करते हैं या फिर महागठबंधन से हाथ मिलाते हैं तो भी इससे फायदा भाजपा को ही होना है. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की जिद से भाजपा के पक्ष में सहानुभूति का माहौल बना और अगले ही चुनाव में पार्टी पूरा चुनाव ही पलट दिया.
हालांकि, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो महाराष्ट्र में हुआ, वहीं बिहार में होगा, क्योंकि दोनों राज्यों की राजनीतिक जमीन अलग-अलग है और राजनीतिक समीकरण भी अलग-अलग हैं.