Amit Shah PC: बिहार चुनाव में अमित शाह ने कराई सरदार पटेल की एंट्री! देखें कैसे कांग्रेस पर लगाया भेदभाव करने का आरोप

Amit Shah Press Conference: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के सिलसिले में आज (गुरुवार, 30 अक्टूबर) पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी. शाह ने कहा कि कल (31 अक्टूबर) को सरदार पटेल की 150वीं जयंती है. पूरे देश में इसे 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाएगा और पूरे देश में भव्य परेड का आयोजन होगा. गृहमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा हैं. गांधी जी के साथ रहकर आजादी की लड़ाई लड़े. सरदार पटेल के निधन के बाद उनको भुलाने की कांग्रेस ने कोशिश की. भारत रत्न देने में देरी हुई. सरदार पटेल की ना कोई समाधि बनीं और ना ही कोई स्मारक बना. शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम बने तो भव्य स्मारक बनाया गया.

