NDA जितना मजबूत होगा बिहार उतना ही समृद्ध होगा : अमित शाह का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2927198
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

NDA जितना मजबूत होगा बिहार उतना ही समृद्ध होगा : अमित शाह का बड़ा बयान

Bihar Politics: रोहतास जिले के डेहरी में 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार का विकास एनडीए सरकार ही कर सकती है. उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और विपक्ष की नीतियों को घुसपैठियों के समर्थन वाली बताया. अमित शाह ने जनता से अपील की किबिहार में विकास और स्थिरता के लिए एनडीए को वोट दें.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:50 PM IST

Trending Photos

अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

Bihar Politics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दावा किया कि एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना ही समृद्ध होगा. लालू परिवार पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं. रोहतास जिले के डेहरी में 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अन्य दलों में नेता चुनाव जीतते हैं, लेकिन भाजपा ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ता ही चुनाव जीतते हैं.

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने राजद और उनके सहयोगियों को सरकार चलाने का मौका दिया, लेकिन वहां फिरौती और हत्या जैसी घटनाएं होने लगीं. इससे राज्य की समृद्धि नहीं हो सकती. अगर युवाओं को आगे बढ़ना है और बिहार को विकास की राह पर ले जाना है तो आने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार को वोट देकर मजबूत बनाना होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि इस क्षेत्र की 80 प्रतिशत सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों को जीत दिलाएं.

अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को 'घुसपैठिये बचाओ यात्रा' बताया। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, क्या उन्हें राशन या आयुष्मान कार्ड मिलना चाहिए? उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के लिए जो काम किए हैं, उनकी जानकारी हर घर तक पहुंचाएं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: सीएम नीतीश कुमार का Gen Z को बड़ा गिफ्ट, हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान

अमित शाह ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि ये लोग अगर सत्ता में आते हैं तो घुसपैठिये बढ़ेंगे. बिहार सरकार की ओर से हाल ही में की गई घोषणाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है. सामाजिक पेंशन की राशि बढ़ाई गई है. भ्रष्टाचार करने वाले बिहार की भलाई नहीं कर सकते हैं; बिहार का भविष्य एनडीए है.

उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने जो काम किए, लालू यादव पूरे जीवन में उतना नहीं कर सकते हैं. इन्होंने चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया और जेल में घोटाला किया. एक ओर भ्रष्टाचार वाली सरकार है और दूसरी तरफ मोदी सरकार है, जिस पर एक भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amit sah

Trending news

amit sah
NDA जितना मजबूत होगा बिहार उतना ही समृद्ध होगा : अमित शाह का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
अमित शाह-CM नीतीश की मुलाकात में सुलझा NDA में सीट शेयरिंग का गुणा-गणित, यहां देखें
amit shah
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चुनावी रणनीति पर चर्चा
Bhojpuri news
'वो 3 बजे की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी', वन्नू दी ग्रेट का मिराज को लेकर बड़ा खुलासा
Sanjay Jaiswal
'पढ़ने-लिखने में थोड़ा कमजोर, H₂O को H₂ समझ बैठे...', राहुल गांधी पर BJP का तंज
Bhojpuri news
'तुम मेरी बीवी हो, ढाई साल संबंध बनाया', भोजपुरी एक्ट्रेस का मनी मिराज पर आरोप
Bihar politics
राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह लूट लिया, गिरिराज सिंह का हमला
Ghatsila By-Election 2025
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज, बयानबाजी से चढ़ा सियासी पारा
Bihar politics
'बिहार के युवाओं को करोड़पति बनाने का नुस्खा क्यों नहीं देते?'PK पर BJP सांसद का तंज
Bihar News
सीएम नीतीश कुमार का Gen Z को बड़ा गिफ्ट, हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान
;