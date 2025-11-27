गृह मंत्रालय संभालने के बाद अमित शाह से सम्राट चौधरी की पहली मुलाकात, बिहार के कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 में शानदार जीत हासिल करने और गृह मंत्रालय का पद संभालने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की. इस पहली औपचारिक बैठक में बिहार के विकास, कानून व्यवस्था और नई सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई. सम्राट चौधरी ने राज्य के हालात, कैबिनेट की प्राथमिकताओं और ऐतिहासिक जनादेश के बाद सरकार के रोडमैप को अमित शाह के सामने रखा.

बताया जा रहा है कि बैठक में बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास, उद्योग, निवेश, पुलिस मॉडर्नाइजेशन आदि के अलावा सेंट्रल स्कीम्स की गति को लेकर भी चर्चा की गई. बैठक में संभवत: 10 सर्कुलर रोड का मसला भी उठा.

दोनों नेताओं की मुलाकात को बिहार के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि भाजपा के पास पहली बार बिहार में गृह मंत्रालय है और ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए शाह का मंत्र लेना बनता है.

बता दें कि सम्राट चौधरी को इस बार भी नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया है और वे पहली बार गृह मंत्रालय जैसा भारी भरकम ओहदा संभाल रहे हैं. भाजपा ने इस बार 101 सीटों पर लड़कर 89 सीटों पर जीत हासिल की है और वह विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है. दूसरी ओर, एनडीए को 202 विधायकों का बहुमत प्राप्त हुआ है.