'लालू को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश को फाड़ दिया था राहुल गांधी ने, अब दोनों गले मिल रहे', अमित शाह का बड़ा बयान
Bihar Politics News:  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक, 2025 पेश किया. इस विधेयक के पेश होते ही सदन में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया. इस पर अमित शाह ने कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार किया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 20, 2025, 07:29 PM IST

राहुल गांधी, लालू यादव और अमित शाह (File Photo)
Bihar Politics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त, 2025 दिन बुधवार को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, जिनमें संविधान संशोधन विधेयक, 2025 भी शामिल था. इस विधेयक के पेश होते ही सदन में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और विधेयक का कड़ा विरोध किया. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इन नए विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हम मध्ययुगीन काल में वापस जा रहे हैं जब राजा अपनी इच्छा से किसी को भी हटा सकता था. अब इस पर अमित शाह ने पलटवार किया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं. विपक्ष का यह दोहरा चरित्र जनता भली-भांति समझ चुकी है. उन्होंने कहा कि आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की, कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया, तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया.

अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी, जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था. मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि केस Political Vendetta (राजनीतिक प्रतिशोध) से प्रेरित है.

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए (NDA) हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे हैं. लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. दूसरी ओर इंदिरा गांधी जी की तरफ से शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस पार्टी आज भी आगे बढ़ा रही है. जिस लालू प्रसाद यादव जी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया था, आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं. विपक्ष का यह दोहरा चरित्र जनता भली-भांति समझ चुकी है.

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि पहले से स्पष्ट था कि यह बिल पार्लियामेंट की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी, फिर भी सभी प्रकार की शर्म और हया छोड़कर, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा INDI गठबंधन एकत्रित होकर इसका भद्दे व्यवहार से विरोध कर रहा था. आज विपक्ष जनता के बीच पूरी तरह से Expose (एक्सपोज) हुआ है.

पेश विधेयक को जानिए
बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए, एक सौ तीसवां संशोधन विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक. इन प्रस्तावों में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार या हिरासत में रखने पर पद से हटाने की मांग की गई है.

