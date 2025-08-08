SIR विवाद पर खूब हुई तीखी बयानबाजी, अमित शाह से लेकर RJD-कांग्रेस-JDU तक ने एक-दूसरे पर किए सियासी हमले

Amit Shah on SIR Controversy: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उठे राजनीतिक विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्षी दल पहले से ही आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए बहाने ढूंढ रहे हैं. अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत में जो व्यक्ति जन्मा नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिल सकता.

राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया कि बिहार में SIR प्रक्रिया के दौरान 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सभी के सभी घुसपैठिए हैं? एजाज अहमद ने कहा कि जिनके नाम हटाए गए, उनमें अधिकांश पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित वर्ग और रोजी-रोटी के लिए बाहर गए लोग शामिल हैं. उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि इनमें कितने घुसपैठिए पाए गए हैं और क्यों बिहार के लोगों का अपमान किया जा रहा है.

भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है. यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सत्ता के लिए घुसपैठियों को भी वोट देने का हक दिलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अगर देश में घुसपैठिए मौजूद हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय जिम्मेदार हैं. उन्होंने सवाल किया कि बिहार में अगर घुसपैठ बढ़ा है, तो अमित शाह और नीतीश कुमार सरकार को जवाब देना चाहिए.

जदयू के एमएलसी गुलाम गौस ने कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल वही व्यक्ति वोट डालेगा, जिसका जन्म या नागरिकता भारत में है. अगर कोई बाहर से आया है, तो पहले हुए चुनावों में उस पर भी सवाल उठना चाहिए.

इनपुट- रूपेंद्र श्रीवास्तव

