आज से तीन दिन तक बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा और सीमांचल विकास की करेंगे समीक्षा

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे पूर्णिया और किशनगंज में भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा और सीमांचल विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. दौरे में उच्चस्तरीय बैठकें होंगी, सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम में भी भाग लिया जाएगा. इस दौरे से सीमांचल क्षेत्र की सुरक्षा और विकास योजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

Written By  Sunny Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 12:00 PM IST

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बिहार के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरे में वे विशेष रूप से पूर्णिया और किशनगंज जिलों में भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. दौरे का मुख्य उद्देश्य सीमांचल क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है. गृह मंत्री शाह इस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से नियमित दौरे कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों का जायजा लेते रहे हैं.

पहले दिन की कार्यक्रम रूपरेखा

पहले दिन वे शाम 4 बजे पूर्णिया पहुंचेंगे और फिर हेलीकॉप्टर से किशनगंज के लिए रवाना होंगे. शाम 5 से 7 बजे तक कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उसी स्थान पर रात्रि विश्राम करेंगे. इस बैठक में सीमावर्ती जिलों के अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. गृह मंत्री शाह की यह बैठक स्थानीय सुरक्षा चुनौतियों और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगी.

दूसरे दिन की गतिविधियां

26 फरवरी को अमित शाह किशनगंज से अररिया जाएंगे। सुबह 11 बजे वे लेट्टी सीमा चौकी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद कलेक्ट्रेट में पुलिस अधीक्षकों और जिला अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होगी. इसके अलावा वे वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम में भी भाग लेंगे. शाम को पूर्णिया लौटकर रात्रि विश्राम करेंगे.

तीसरे दिन की समीक्षा और समापन

27 फरवरी को गृह मंत्री शाह पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से संबंधित मामलों पर अधिकारियों से विचार-विमर्श करेंगे. इस अंतिम दौर की बैठक में सुरक्षा, सीमा निगरानी और विकास योजनाओं पर निर्णय लिए जाएंगे. बैठक समाप्त होने के बाद अमित शाह नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे. इस दौरे से सीमांचल क्षेत्र की सुरक्षा और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है.

