‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ पर देशभक्ति से गूंजा बिहार बीजेपी कार्यालय, अमित शाह समेत कई नेता रहे मौजूद

Vande Mataram 150 Years Celebration: बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् की 150 वी वर्षगांठ का आयोजन किया गया. जहां पर यह कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया गया. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रहे थे. उनके साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार के इंचार्ज विनोद तावड़े समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

Nov 07, 2025, 12:11 PM IST

Vande Mataram 150 Years Celebration: कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् के गान से हुई. सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में गीत को गाया और स्वदेशी अपनाने तथा देश की एकता बनाए रखने की शपथ भी लीं. यहां पूरे कार्यक्रम का माहौल देशभक्ति और जोश से भरा हुआ नजर आया.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आज का दिन भारतीय चेतना के जागृति का दिन है. आज ही के दिन 150 साल पहले बंकिम जी ने वंदे मातरम् को सार्वजनिक किया. इस गीत की रचना कर राष्ट्रीय चेतना का एक महामंत्र देश को देने का काम किया, जो आगे चलकर देश की आजादी का एक उद्घोष भी बना. इस गीत की रचना ने देश के लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई और यह आजादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया.

अमित शाह ने आगे कहा कि आजादी के बाद देश के नेताओं ने जिस महान भारत का सपना देखा था, उस दिशा में पिछले 11 सालों में अनेक उपलब्धियां हासिल की गई हैं. उन्होंने कहा कि “हम सबके सामूहिक प्रयास से भारत आज दुनिया में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में खड़ा है.”

आगे उन्होंने बताया कि आने वाले एक वर्ष तक पूरे देश में ‘वंदे मातरम् अभियान’ चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत हर नागरिक को अपनी भाषा में वंदे मातरम् लिखने और साझा करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. अमित शाह ने कहा कि “इससे हमारी राष्ट्रीय एकता और भी मजबूत होगी और नई पीढ़ी को देशभक्ति का संदेश मिलेगा.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Vande Mataram 150 Years Celebrationbihar

