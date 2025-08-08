Bihar Politics: क्या अमित शाह को उप-प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं PM मोदी, बिहार दौरे से मिल रहे हैं संकेत

Amit Shah Bihar Visit: बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (गुरुवार, 30 अगस्त) बिहार दौरे पर आ रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही शाह का यह बिहार दौरा बीजेपी के आगे की रणनीति की ओर भी इशारा कर रहा है. उनके इस दौरे से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी 2029 की तैयारी में जुट गई है. पार्टी और सरकार में अमित शाह की जिम्मेदारी बढ़ने की ओर साफ इशारा कर रहे है. दरअसल, क्या आपने अमित शाह को किसी को ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए देखा है? क्या अमित शाह के हाथों से किसी बड़े मंदिर का शिलान्यास हुआ है? याददाश्त पर जोर डालने के बाद भी मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आया. तो क्या बिहार एक बार फिर से देश की राजनीति को नई दिशा देने जा रहा है?

इन सवालों के जवाब में ही देश का सियासी भविष्य दिखाई दे रहा है. बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस तरह के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से कराए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार अमित शाह को आगे किया गया है. सियासी गलियारों में इसको लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है. मोदी सरकार में अमित शाह नंबर दो की पोजीशन पर हैं. अब इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? सियासी जानकारों के मुताबिक, शाह को अब उप-प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है. सूत्र बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होल्ड पर है. बीजेपी की ओर से इसकी कोशिश शुरू हो चुकी है और एनडीए के नेताओं से बातचीत की जा रही है. हाल ही में पीएम मोदी और अमित शाह दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की.

इतिहास में थोड़ा पीछे चलें तो बीजेपी के संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी को कुछ इसी तरह से उप-प्रधानमंत्री बनाया गया था. डिप्टी पीएम बनने से पहले आडवाणी गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. साल 2002 में बाजपेयी सरकार पर विपक्ष हावी होने लगा था. बाजपेयी अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे. विपक्ष को जवाब देने के लिए बाजपेयी सरकार में आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाया गया था. हालांकि, इसके बावजूद 2004 में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था और आडवाणी विपक्ष के नेता बने थे.

शाह को आगे बढ़ाने का दूसरा कारण बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है. बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो गया था. 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते जून 2025 तक उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, 15 अगस्त के बाद पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है. हालांकि, नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है. सूत्रों का कहना है कि शाह एक बार फिर से बीजेपी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और प्रचंड जीत हासिल की थी. इसके अलावा देश के अधिकांश हिस्से पर भगवा लहरा गया था. वह बीजेपी का पीक टाइम था.

