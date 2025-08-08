Bihar Politics: क्या अमित शाह को उप-प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं PM मोदी, बिहार दौरे से मिल रहे हैं संकेत
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2871916
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: क्या अमित शाह को उप-प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं PM मोदी, बिहार दौरे से मिल रहे हैं संकेत

Amit Shah News: क्या आपने अमित शाह को किसी को ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए देखा है? क्या अमित शाह के हाथों से किसी बड़े मंदिर का शिलान्यास हुआ है? इन सवालों के जवाब में ही देश का सियासी भविष्य दिखाई दे रहा है. सियासी जानकारों के मुताबिक, मोदी सरकार में शाह की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:59 AM IST

Trending Photos

अमित शाह
अमित शाह

Amit Shah Bihar Visit: बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (गुरुवार, 30 अगस्त) बिहार दौरे पर आ रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही शाह का यह बिहार दौरा बीजेपी के आगे की रणनीति की ओर भी इशारा कर रहा है. उनके इस दौरे से संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी 2029 की तैयारी में जुट गई है. पार्टी और सरकार में अमित शाह की जिम्मेदारी बढ़ने की ओर साफ इशारा कर रहे है. दरअसल, क्या आपने अमित शाह को किसी को ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए देखा है? क्या अमित शाह के हाथों से किसी बड़े मंदिर का शिलान्यास हुआ है? याददाश्त पर जोर डालने के बाद भी मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आया. तो क्या बिहार एक बार फिर से देश की राजनीति को नई दिशा देने जा रहा है? 

इन सवालों के जवाब में ही देश का सियासी भविष्य दिखाई दे रहा है. बीजेपी और केंद्र सरकार की ओर से अभी तक इस तरह के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के हाथों से कराए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बार अमित शाह को आगे किया गया है. सियासी गलियारों में इसको लेकर अटकलों का दौर तेज हो गया है. मोदी सरकार में अमित शाह नंबर दो की पोजीशन पर हैं. अब इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? सियासी जानकारों के मुताबिक, शाह को अब उप-प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है. सूत्र बताते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अभी होल्ड पर है. बीजेपी की ओर से इसकी कोशिश शुरू हो चुकी है और एनडीए के नेताओं से बातचीत की जा रही है. हाल ही में पीएम मोदी और अमित शाह दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की. 

ये भी पढ़ें- राहुल ने जाने-अनजाने किया SIR का समर्थन! जो मुद्द उठाए वहीं तो कर रहा चुनाव आयोग

इतिहास में थोड़ा पीछे चलें तो बीजेपी के संस्थापक सदस्य लालकृष्ण आडवाणी को कुछ इसी तरह से उप-प्रधानमंत्री बनाया गया था. डिप्टी पीएम बनने से पहले आडवाणी गृहमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. साल 2002 में बाजपेयी सरकार पर विपक्ष हावी होने लगा था. बाजपेयी अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से उतने सक्रिय नजर नहीं आ रहे थे. विपक्ष को जवाब देने के लिए बाजपेयी सरकार में आडवाणी को डिप्टी पीएम बनाया गया था. हालांकि, इसके बावजूद 2004 में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था और आडवाणी विपक्ष के नेता बने थे.

ये भी पढ़ें- राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' की नई तारीख घोषित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ

शाह को आगे बढ़ाने का दूसरा कारण बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है. बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में ही समाप्त हो गया था. 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते जून 2025 तक उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था. सूत्रों के मुताबिक, 15 अगस्त के बाद पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है. हालांकि, नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है. सूत्रों का कहना है कि शाह एक बार फिर से बीजेपी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. उनके नेतृत्व में पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और प्रचंड जीत हासिल की थी. इसके अलावा देश के अधिकांश हिस्से पर भगवा लहरा गया था. वह बीजेपी का पीक टाइम था.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

amit shahBJPBihar politics

Trending news

patna news
पटना में बैंगन 50 रुपए KG,सब्जियों के दाम ने बढ़ाया महिलाओं का टेंशन! जब हो रही खाली
Jehanabad news
जहानाबाद के DSP संजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी, अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप
Bihar Chuanv 2025
Bihar Chunav 2025 LIVE: अमित शाह आज आ रहे बिहार, राहुल-तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा की तारीख घोषित
amit shah
क्या अमित शाह अब उप-प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? बिहार दौरे से मिल रहे हैं संकेत
Khesari Lal Yadav
रक्षाबंधन को बनाइए खास, पाइए 'बहिनी के प्यार', लोगों का दिल छू रहा खेसारी का ये गाना
Shravani mela 2025
देवघर में 52.95 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण, समापन तक 65 लाख से पार का अनुमान
amit shah
Amit Shah Bihar Visit LIVE Update: सीतामढ़ी में सीता मंदिर का शिलान्यास आज, अमित शाह रखेंगे आधारशिला
patna news
Patna Fire: मकान के बेसमेंट में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने पाया काबू
Rahul Gandhi
राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' की नई तारीख घोषित, तेजस्वी यादव भी होंगे साथ
Khunti news
खूंटी में रुला रहीं महंगी सब्जियां, तो अंडा-बॉयलर से मिल रही राहत, चेक कीजिए रेट
;