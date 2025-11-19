Bihar New Government: आज शाम पटना आएंगे अमित शाह, CM नीतीश के साथ मिलकर तय करेंगे संभावित मंत्रियों के नाम

Amit Shah In Patna: 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. हालांकि, संभावित मंत्रियों के नाम अभी तक फाइनल नहीं हो सके हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज (बुधवार, 19 नवंबर) शाम को पटना पहुंचेंगे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नीतीश कुमार के साथ मिलकर शाह संभावित मंत्रियों के नाम तय करेंगे. बता दें कि मंगलवार (18 नवंबर) को दिल्ली में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की अमित शाह के साथ करीब तीन घंटे तक बैठक हुई थी. इस मीटिंग में विभागों के बंटवारे और स्पीकर पद को लेकर सहमति नहीं बन पाई.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी और जेडीयू के बीच गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर पेंच फंसा हुआ है. दोनों दल इन अहम मंत्रालयों को अपने पास रखना चाहते हैं. इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर भी खींचतान की खबरें आ रही थीं. हालांकि, बाद में क्लियर हो गया कि स्पीकर का पद बीजेपी के पास रहेगा. बीजेपी की ओर से सीनियर नेता और गया सदर के विधायक प्रेम कुमार को स्पीकर बनाया जा सकता है.

खबर अपडेट हो रही है...