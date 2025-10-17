Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2965857
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

अमित शाह ने ऐन वक्त पर दिया दखल तो बुझ गई बगावत की चिंगारी, अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने भरा पर्चा

Maithili Thakur Nomination: अलीनगर में मैथिली ठाकुर के खिलाफ बगावत की चिंगारी सुलग रही थी. हालांकि आलाकमान ने समय रहते इसे भांप लिया और अमित शाह ने बगावत को शांत करने का काम किया है. अब देखना यह है कि मैथिली ठाकुर अलीनगर सीट से क्या कमाल दिखाती हैं.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:52 PM IST

Trending Photos

अमित शाह ने ऐन वक्त पर दिया दखल तो बुझ गई बगावत की चिंगारी, अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने भरा पर्चा
अमित शाह ने ऐन वक्त पर दिया दखल तो बुझ गई बगावत की चिंगारी, अलीनगर से मैथिली ठाकुर ने भरा पर्चा

Maithili Thakur Nomination: दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से शुक्रवार को लोकगायिका मैथिली ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. उनके साथ दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और एमएलसी सुनील चौधरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. अलीनगर के वर्तमान विधायक मिश्रीलाल यादव को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी. अलीनगर से भाजपा के संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को संभावित प्रत्याशी माना जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर मैथिली ठाकुर ने बीजेपी में एंट्री ली और अलीनगर से टिकट पाने में कामयाब रहीं. इसके बाद खुलेआम मैथिली ठाकुर के चयन का विरोध होने लगा. विरोध के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए. सूत्र बताते हैं कि संजय सिंह ने तो खुद बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का संकेत दिया था और गुरुवार देर रात एक बैठक भी की थी, लेकिन ऐन मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दखल देकर पूरा मामला शांत कर दिया है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट्स जानने के लिए यहां क्लिक करें

बताया जा रहा है कि अमित शाह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को पटना बुलाकर बात की. पार्टी सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने पप्पू सिंह को सम्मानजनक जिम्मेदारी देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद पप्पू सिंह ने नामांकन नहीं करने का निर्णय लिया. अमित शाह से मुलाकात के बाद पप्पू सिंह ने मीडिया से कहा, “मैं पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा. भाजपा के लिए ही काम करूंगा. अब हम सभी मैथिली ठाकुर के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरेंगे.”

Add Zee News as a Preferred Source

25 वर्षीय मैथिली ठाकुर इस बार बिहार की सबसे कम उम्र की प्रत्याशी बनी हैं. मूल रूप से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली मैथिली का ननिहाल अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के हरीनगर गांव में है. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए नानीघर की सेवा करने का अवसर है. नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया. अलीनगर मेरा नानीघर है. यहां के लोग मुझे अपनी भांजी, नतिनी, बेटी और बहन की तरह आशीर्वाद दे रहे हैं. मैं अलीनगर को आदर्श नगर बनाने का संकल्प लेकर चुनाव लड़ रही हूं.”

उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री जी युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं एक छोटी सी कड़ी बनना चाहती हूं. विकसित भारत के सपने को साकार करने में अलीनगर का नाम भी चमकेगा.” मैथिली ठाकुर ने अपने पिता रमेश ठाकुर, जो स्वयं लोकसंगीत के प्रसिद्ध कलाकार हैं, से संगीत की शिक्षा ली है. वे “राइजिंग स्टार” जैसे राष्ट्रीय टीवी शो की उपविजेता रह चुकी हैं और मैथिली, भोजपुरी, हिंदी सहित कई भाषाओं में लोकगीतों के माध्यम से बिहार की संस्कृति को देशभर में पहचान दिलाने का काम कर रही हैं. 

जानकारों का मानना है कि भाजपा ने इस सीट पर लोकप्रियता बनाम स्थानीय समीकरण का जोखिम उठाया है. पार्टी का लक्ष्य युवाओं, महिलाओं और नई पीढ़ी के मतदाताओं को आकर्षित करना है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा का यह लोकप्रिय चेहरा कार्ड अलीनगर में कामयाब होता है या स्थानीय असंतोष पार्टी को नुकसान पहुंचाता है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार, दरभंगा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Maithili Thakur Nominationamit shahAlinagar Assembly Seatbihar chunav 2025

Trending news

Pappu Yadav
पप्पू यादव सीट बंटवारे को लेकर नराज, बोले कांग्रेस कब तक देगी कुर्बानी
bihar chunav 2025
देश में उत्पीड़न का दौर चल रहा है, राहुल गांधी समुदायों की आवाज बन रहे हैं: उदित राज
JDU Star Campaigner
JDU ने जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची; CM नीतीश, संजय झा और ललन सिंह का नाम शामिल
bihar chunav 2025
इन सीटों पर बिखर गया महागठबंधन, कहीं RJD-VIP आमने-सामने तो कही कांग्रेस से मुकाबला
Nidhi Jha
टीवी की 'क्राइम पेट्रोल' से बनीं भोजपुरी की 'लूलिया क्वीन', निधी झा
chhath puja 2025 date
Chhath Puja 2025: छठ पूजा के दौरान क्या खाएं, क्या न खाएं: व्रतियों के लिए गाइड
Yamini Singh
यामिनी सिंह बनीं बदले की देवी, बड़की सखी छोटकी सखी के ट्रेलर ने फैंस को किया इमोशनल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: चुनाव नहीं लड़ेंगे मुकेश सहनी, लेकिन डिप्टी सीएम बनेंगे!
amit shah
एनडीए की लड़ाई कल भी जंगलराज के खिलाफ थी और आगे भी जारी रहेगी: अमित शाह
Bihar News
धनतेरस और दीपावली में बिहार के लोगों के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त