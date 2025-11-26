Advertisement
Amrapali Dubey Net Worth: पढ़ाई में नंबर 1, एक्टिंग में दमदार, इतने करोड़ की मालकिन हैं आम्रपाली दुबे

Amrapali Dubey: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास है. जानकारी के मुताबिक, आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 26, 2025, 11:44 AM IST

आम्रपाली दुबे, एक्ट्रेस, भोजपुरी (File Photo)
आम्रपाली दुबे, एक्ट्रेस, भोजपुरी (File Photo)

Amrapali Dubey Net Worth: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकार आम्रपाली दुबे को लेकर फैन्स क्रेजी रहते हैं. आम्रपाली दुबे अपनी शानदार एक्टिंग और बेहतरीन डांस से दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं. एक्ट्रेस के तड़कती भड़कती डांस वीडियोज भी चर्चा में रहती हैं. आम्रपाली दुबे की दमदार एक्टिंग और गुड लुक्स पर हर कोई फिदा रहता है. वह आज के वक्त में वह भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हैं. चलिए जानते हैं कि आम्रपाली दुबे कितनी पढ़ी लिखी हैं और वह कितनी करोड़ संपत्ति की मालकिन हैं.

कितनी पढ़ी लिखी हैं आम्रपाली दुबे
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने अपनी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से किया है. आम्रपाली दुबे ने गोरखपुर से ही 12वीं कम्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए अपने दादा के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थीं. मुंबई से आम्रपाली दुबे ने भावन्स कॉलेज से बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की है. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आम्रपाली दुबे का जन्म 11 जनवरी साल 1987 को हुआ था.

आम्रपाली दुबे के पास कितनी संपत्ति
आम्रपाली दुबे के पास कितनी संपत्ति है, इनकी घोषणा उन्होंने नहीं की है. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का नेटवर्थ करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास है. जानकारी के मुताबिक, आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं. वह एक फिल्म के लिए 8 से 10 लाख रुपए फीस लेती हैं.

आम्रपाली दुबे ने निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म से भोजपुरी सिनेमा जगत में डेब्यू किया. निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, पटना से पाकिस्तान, बॉर्डर, राजा बाबू, निरहुआ रिक्शावाला 2, राम लखन जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया है.

