Anand Mohan: 'हम 33 विधायक, 12 MLC और 6 सांसद हैं...' आनंद मोहन ने NDA को दिखाई राजपूतों की ताकत?

Anand Mohan News: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन बीते कुछ दिनों से बागी होकर एनडीए पर निशाना साधने में जुटे हैं. पूर्व सांसद ने अब एनडीए पर राजपूतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. मुजफ्फरपुर के बैरिया मे एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम मे पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर NDA पर बड़ा हमला बोला है. साथ ही सीएम नीतीश के इस्तीफे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. फ्रेंड्स ऑफ आनंद की ओर से आयोजित कार्यक्रम मे मंच से बोलते हुए आनंद मोहन ने कहा कि हम 33 विधायक हैं, एक दर्जन से ज्यादा MLC हैं, तो हम जरूर पूछेंगे कि हमें प्रभावशाली मंत्री क्यों नहीं मिला?