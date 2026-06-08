Anand Mohan: 'हम 33 विधायक, 12 MLC और 6 सांसद हैं...' आनंद मोहन ने NDA को दिखाई राजपूतों की ताकत?

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Anand Mohan News: बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन बीते कुछ दिनों से बागी होकर एनडीए पर निशाना साधने में जुटे हैं. पूर्व सांसद ने अब एनडीए पर राजपूतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. मुजफ्फरपुर के बैरिया मे एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम मे पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर NDA पर बड़ा हमला बोला है. साथ ही सीएम नीतीश के इस्तीफे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. फ्रेंड्स ऑफ आनंद की ओर से आयोजित कार्यक्रम मे मंच से बोलते हुए आनंद मोहन ने कहा कि हम 33 विधायक हैं, एक दर्जन से ज्यादा MLC हैं, तो हम जरूर पूछेंगे कि हमें प्रभावशाली मंत्री क्यों नहीं मिला?
आनंद मोहन ने आगे कहा कि हम 6 सांसद हैं, क्या उसमे कोई केंद्र मे मंत्री लायक नहीं है. अगर नहीं है तो आनंद मोहन सवाल दागेगा. उन्होंने आगे कहा कि इलेक्शन आने से पहले डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ेगा और केंद्र मे मंत्री भी बनाना पड़ेगा. ये बात लिख लो. NDA पर हमला बोलते हुए आनंद मोहन ने कहा कि आनंद मोहन को छेड़ोगे तो इस प्रदेश मे नया समीकरण बनेगा और तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा.
उन्होंने एक बार फिर सीएम पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किन परिस्थितियों मे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें गन पॉइंट पर रखकर इस्तीफा देना पड़ा. उन्होने कहा कि कभी नीतीश कुमार अपने दरवाजे पर खड़े रहते थे और दरबार लगता था, लेकिन आज पार्टी के बेईमानों ने उन्हीं को दरबारी बना दिया. हर दिन सुबह-सुबह कोई न कोई चिरकुट नेता को पहुंचा दिया जाता है.