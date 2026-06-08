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Anand Mohan: 'हम 33 विधायक, 12 MLC और 6 सांसद हैं...' आनंद मोहन ने NDA को दिखाई राजपूतों की ताकत?

Anand Mohan News: मुजफ्फरपुर के बैरिया मे एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम मे पहुंचे पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर NDA पर बड़ा हमला बोला है. पूर्व सांसद ने एनडीए पर राजपूतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

Written ByManitosh kumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:57 AM IST
Anand Mohan: 'हम 33 विधायक, 12 MLC और 6 सांसद हैं...' आनंद मोहन ने NDA को दिखाई राजपूतों की ताकत?
Image Credit: आनंद मोहन (फाइल फोटो)

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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