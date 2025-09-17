Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले फिर आया 'भूरा बाल', आनंद मोहन ने अब अपने बयान पर दी सफाई

Anand Mohan On Bhura Baal Statement: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से 'भूरा बाल' का मुद्दा गरमा गया है. इस बार बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने 'भूरा बाल' पर एक बयान देकर सियासी पारे को चढ़ा दिया है. आनंद मोहन ने मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम कहा कि आने वाले चुनाव में भूरा बाल ही यह तय करेगा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा. बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आनंद मोहन ने अब इस पर सफाई भी दी है. Z Bihar-Jharkhand से बातचीत करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा. यह बात आरजेडी के नेताओं ने पहले कही थी, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं.

आनंद मोहन ने कहा कि समाज 'ठाकुर का कुआं' और 'भूरा बाल साफ करो' वालों के साथ नहीं है. पूर्व सांसद ने कहा कि पहले 10 फीसदी अगड़े समाज सत्ता में थे. पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित पिछलग्गू थे. अभी 90 फीसदी वाले सत्ता में हैं और 10 फीसदी अगड़ा पिछलग्गू हैं. उन्होंने कहा कि आरजेडी ने 'भूरा बाल साफ करो' का नारा दिया था. बेटे चेतन आनंद के पाला पलटने पर आनंद मोहन ने कहा कि चेतन ने आरजेडी से विश्वासघात नहीं किया बल्कि विद्रोह किया था. विद्रोह हमारे खून में है.

आनंद मोहन ने कहा कि सिर्फ 12 हजार वोट का फर्क सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है, इसलिए मैंने कहा कि भूरा बाल तय करेगा सरकार कौन बनाएगी. बता दें कि 'भूरा बाल साफ करो' का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानि कायस्थों की राजनीतिक हैसियत मटियामेट कर देना था. अब आनंद मोहन के 'भूरा बाल' वाले बयान से बिहार की राजनीति में एक नया सियासी तड़का लगाता दिख रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि 'भूरा बाल' का असर किसके सिंहासन तक पहुंचता है.

