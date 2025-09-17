Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले फिर आया 'भूरा बाल', आनंद मोहन ने अब अपने बयान पर दी सफाई
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2925733
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Chunav 2025: बिहार चुनाव से पहले फिर आया 'भूरा बाल', आनंद मोहन ने अब अपने बयान पर दी सफाई

Anand Mohan News: 'भूरा बाल' वाले बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आनंद मोहन ने अब इस पर सफाई भी दी है. उन्होंने कहा कि यह बात आरजेडी के नेताओं ने पहले कही थी, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं. आनंद मोहन ने कहा कि सिर्फ 12 हजार वोट का फर्क सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है, इसलिए मैंने कहा कि भूरा बाल तय करेगा सरकार कौन बनाएगी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 17, 2025, 03:04 PM IST

Trending Photos

आनंद मोहन
आनंद मोहन

Anand Mohan On Bhura Baal Statement: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से 'भूरा बाल' का मुद्दा गरमा गया है. इस बार बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने 'भूरा बाल' पर एक बयान देकर सियासी पारे को चढ़ा दिया है. आनंद मोहन ने मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम कहा कि आने वाले चुनाव में भूरा बाल ही यह तय करेगा कि सिंहासन पर कौन बैठेगा. बयान पर विवाद बढ़ने के बाद आनंद मोहन ने अब इस पर सफाई भी दी है. Z Bihar-Jharkhand से बातचीत करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा. यह बात आरजेडी के नेताओं ने पहले कही थी, जिसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं.

आनंद मोहन ने कहा कि समाज 'ठाकुर का कुआं' और 'भूरा बाल साफ करो' वालों के साथ नहीं है. पूर्व सांसद ने कहा कि पहले 10 फीसदी अगड़े समाज सत्ता में थे. पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित पिछलग्गू थे. अभी 90 फीसदी वाले सत्ता में हैं और 10 फीसदी अगड़ा पिछलग्गू हैं. उन्होंने कहा कि आरजेडी ने 'भूरा बाल साफ करो' का नारा दिया था. बेटे चेतन आनंद के पाला पलटने पर आनंद मोहन ने कहा कि चेतन ने आरजेडी से विश्वासघात नहीं किया बल्कि विद्रोह किया था. विद्रोह हमारे खून में है. 

ये भी पढ़ें- जो 2015 ना हो सका, क्या 2025 में होगा? पप्पू यादव और PM मोदी की बैकग्राउंड स्टोरी

Add Zee News as a Preferred Source

आनंद मोहन ने कहा कि सिर्फ 12 हजार वोट का फर्क सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है, इसलिए मैंने कहा कि भूरा बाल तय करेगा सरकार कौन बनाएगी. बता दें कि 'भूरा बाल साफ करो' का मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानि कायस्थों की राजनीतिक हैसियत मटियामेट कर देना था. अब आनंद मोहन के 'भूरा बाल' वाले बयान से बिहार की राजनीति में एक नया सियासी तड़का लगाता दिख रहा है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि 'भूरा बाल' का असर किसके सिंहासन तक पहुंचता है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Anand Mohan

Trending news

bihar chunav 2025
बिहार चुनाव से पहले फिर आया 'भूरा बाल', आनंद मोहन ने अब अपने बयान पर दी सफाई
Tejashwi Yadav
Bihar Politics: तेजस्वी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई, सीट बंटवारे पर कहा...
Lauriya Vidhan Sabha Seat
Lauriya Vidhan Sabha Seat: लौरिया विधानसभा में भाजपा का दबदबा
Bettiah Vidhan Sabha Seat
Bettiah Vidhan Sabha Seat: भाजपा का मजबूत गढ़, लेकिन 2025 में दिखेगी कड़ी टक्कर
Bagaha Vidhan Sabha Seat
Bagaha Vidhan Sabha Seat: 2025 चुनाव में फिर उठेगा राजस्व जिला बनाने का मुद्दा
Patna High Court
PM मोदी की मां का AI वीडियो पर कांग्रेस को 'हाई' फटकार, तुरंत डिलीट करने का आदेश
Pappu Yadav
जो 2015 ना हो सका, क्या 2025 में होगा? पप्पू यादव और PM मोदी की बैकग्राउंड स्टोरी
bihar chunav 2025
निर्माण मजदूरों को कपड़े खरीदने के लिए नवरात्रि से पहले ₹5000 देगी नीतीश सरकार
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने बिहार में शुरू किया 'वोट चोर गद्दी छोड़' अभियान, BJP का जवाबी कैंपेन
Tej Pratap Yadav
बापू की प्रतिमा पर लगा था BJP का झंडा, तेज प्रताप यादव ने किया शुद्धिकरण
;