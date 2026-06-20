बिहार की राजनीति में इन दिनों भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासी माहौल गरम है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल को लेकर उठ रहे सवालों पर आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है. आनंद मोहन ने कहा कि देखिए सम्राट चौधरी के कार्यकाल को पूरा करना चाहिए. नीतीश कुमार को हटाने के बाद जो एक गलत मैसेज गया है, तो मैं कहूंगा की ये दूसरा गलत संदेश नहीं जाए. क्योंकि पिछड़ों, अति पिछड़ों में आक्रोश है. वो बहुत हद तक सम्राट चौधरी के आने से बैलेंस हुआ है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उसकी भरपाई कर करनी है, तो छेड़छाड़ मुनासिब नहीं है और मंथन कीजिए, मैं आगाह करूंगा, सावधान करूंगा कि आग से खेलने की कोशिश न करें, सम्राट चौधरी को अपना कार्यकाल पूरा करने दें.