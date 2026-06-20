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'मैं यादव-तिवारी करने नहीं बैठा हूं', भोजपुर एनकाउंटर विवाद पर भड़के आनंद मोहन, CM सम्राट चौधरी का किया सपोर्ट

Anand Mohan on Bharat Encounter: भोजपुर जिले में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर विपक्ष और सरकार के बयानों के बीच आनंद मोहन ने एक संतुलित, लेकिन कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति को हथियार लहराने का अधिकार नहीं देता.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:42 PM IST
'मैं यादव-तिवारी करने नहीं बैठा हूं', भोजपुर एनकाउंटर विवाद पर भड़के आनंद मोहन, CM सम्राट चौधरी का किया सपोर्ट
Image Credit: भोजपुर एनकाउंटर विवाद पर भड़के आनंद मोहन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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