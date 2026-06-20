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बिहार की राजनीति में इन दिनों भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासी माहौल गरम है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल को लेकर उठ रहे सवालों पर आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया है. आनंद मोहन ने कहा कि देखिए सम्राट चौधरी के कार्यकाल को पूरा करना चाहिए. नीतीश कुमार को हटाने के बाद जो एक गलत मैसेज गया है, तो मैं कहूंगा की ये दूसरा गलत संदेश नहीं जाए. क्योंकि पिछड़ों, अति पिछड़ों में आक्रोश है. वो बहुत हद तक सम्राट चौधरी के आने से बैलेंस हुआ है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को उसकी भरपाई कर करनी है, तो छेड़छाड़ मुनासिब नहीं है और मंथन कीजिए, मैं आगाह करूंगा, सावधान करूंगा कि आग से खेलने की कोशिश न करें, सम्राट चौधरी को अपना कार्यकाल पूरा करने दें.
भरत तिवारी एनकाउंटर पर क्या बोले आनंद मोहन, जानिए
भोजपुर जिले में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर विपक्ष और सरकार के बयानों के बीच आनंद मोहन ने एक संतुलित, लेकिन कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र किसी भी व्यक्ति को हथियार लहराने का अधिकार नहीं देता. वह युवक निहत्था नहीं था, वह हथियार हिला रहा था. अगर वह पूरी तरह निहत्था होता, तो आज के इस सजग मीडिया युग में किसी पुलिसवाले की हिम्मत नहीं होती कि उसे गोली मार दे.
आनंद मोहन ने कहा कि मैं हर तरह के एनकाउंटर और बुलडोजर संस्कृति का विरोधी हूं। पुलिस या प्रशासन खुद फैसला करने वाली संस्था नहीं है. फैसला करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को है. आपका काम अपराधी को पकड़कर कोर्ट में पेश करना है. शासक इस बात को जितनी जल्दी समझ ले, उतना अच्छा है. अगर पुलिस ही एनकाउंटर करने लगेगी, तो पूरी व्यवस्था खत्म हो जाएगी. फिर अदालतें और न्यायपालिका किस लिए हैं? जातिवाद की राजनीति पर निशाना साधते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन कहा कि मैं यादव या तिवारी के पक्ष में बात करने नहीं बैठा हूं, जो सही है मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं.
बता दें कि गया शहर के एक निजी होटल में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती समारोह का 20 जून, 2026 शनिवार को भव्य आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद आनंद मोहन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार