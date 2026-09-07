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MLC चुनाव से पहले अनंत सिंह और नीरज कुमार तलब, सुलह कराने मैदान में उतरे JDU के दिग्गज नेता

जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार और मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी ने तलब किया है. जदयू कार्यालय में दोनों नेताओं के बीच चल रही तकरार के समाधान के लिए बैठक कर चर्चा होगी. इस बैठक में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यालय में मौजूद हैं.

Written ByShivam RajEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:26 PM IST
MLC चुनाव से पहले अनंत सिंह और नीरज कुमार तलब, सुलह कराने मैदान में उतरे JDU के दिग्गज नेता
Image Credit: अनंत सिंह पहुंचे जदयू दफ्तर (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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