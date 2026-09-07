MLC चुनाव से पहले अनंत सिंह और नीरज कुमार तलब, सुलह कराने मैदान में उतरे JDU के दिग्गज नेता

अनंत सिंह और नीरज कुमार जदयू दफ्तर तलब

इस बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे. वहीं, जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार भी पार्टी कार्यालय पहुंचे गए. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रही अनबन को लेकर बैठक की चर्चा है. दोनों नेताओं के बीच आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर तकरार की अटकलें हैं. मिली जानकारी के अनुसार, मामले में मध्यस्थता के लिए दोनों नेताओं को बुलाया गया है. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यालय में मौजूद हैं. इस दौरान मंत्री निशांत कुमार और मंत्री श्रवण कुमार भी बैठक में मौजूद हैं.