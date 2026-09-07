MLC चुनाव से पहले अनंत सिंह और नीरज कुमार तलब, सुलह कराने मैदान में उतरे JDU के दिग्गज नेता

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बिहार में आगामी विधान परिषद (MLC) चुनाव से ठीक पहले जदयू के भीतर पनपे अंदरूनी असंतोष को रोकने के लिए पार्टी हरकत में आ गई है. पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में 7 सितंबर, 2026 दिन सोमवार को उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई, जब मोकामा के विधायक अनंत सिंह और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद (MLC) नीरज कुमार को एक साथ दफ्तर बुलाया गया. दरअसल, दोनों नेताओं के बीच चल रही आपसी खींचतान और MLC चुनाव में उम्मीदवार के चयन को लेकर उपजे विवाद के बीच बुलाई गई इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है.
अनंत सिंह और नीरज कुमार जदयू दफ्तर तलब
इस बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे. वहीं, जदयू के विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार भी पार्टी कार्यालय पहुंचे गए. अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रही अनबन को लेकर बैठक की चर्चा है. दोनों नेताओं के बीच आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर तकरार की अटकलें हैं. मिली जानकारी के अनुसार, मामले में मध्यस्थता के लिए दोनों नेताओं को बुलाया गया है. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता कार्यालय में मौजूद हैं. इस दौरान मंत्री निशांत कुमार और मंत्री श्रवण कुमार भी बैठक में मौजूद हैं.
क्या है तकरार की मुख्य वजह? जानिए
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार लगातार तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं. इस बार भी जदयू के मुख्य दावेदार हैं. हालांकि, जदयू विधायक अनंत सिंह ने हाल ही में नीरज कुमार का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया था. उन्होंने पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार के खिलाफ डॉ. अनुज सिंह का समर्थन करने का खुला ऐलान किया है. अनंत सिंह के इस ऐलान से जदयू में खलबली मचा दी है.
डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा शीर्ष नेतृत्व
माना जा रहा है कि जदयू बिहार स्नातक विधान परिषद चुनाव में किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए दोनों नेताओं के बीच की कड़वाहट खत्म करना चाहती है. इसलिए पार्टी में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में शीर्ष नेतृत्व जुटा है.