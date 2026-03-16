Bihar Politics: 'नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो हम भी...', अनंत सिंह ने भी राजनीति छोड़ने का किया ऐलान

Anant Singh Latest News: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है. इस दौरान सबकी नजर मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर टिकी थी. दुलारचंद हत्याकांड में बेऊर जेल में बंद जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार विधानसभा में अपना वोट डालने पहुंचे. उन्हें कोर्ट के आदेश पर बेऊर जेल से लाया गया था. वोट डालने से पहले अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश नहीं रहेंगे तो हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे.

अनंत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो (नीतीश कुमार) जो भी किए हैं, बढ़िया किए हैं. बिहार का खूब विकास करेंगे. निशांत कुमार के सीएम बनने को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें बनना चाहिए. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि कब बनेंगे, वो हम नहीं जानते. नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो ये हमारा अंतिम ओथ है. अब हमारे बच्चे चुनाव लड़ेंगे.

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