Bihar Chunav 2025: अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने बदल दिए सियासी समीकरण! जानें इससे किसको मिलेगा फायदा?

Anant Singh Arrested Political Impact: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने 01 नवंबर की देररात बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के मुख्य आरोपी और मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में यह बड़ी कार्रवाई की गई है. गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने सोशल मीडिया पर 'सत्यमेव जयते' लिखते हुए अपने चुनाव की जिम्मेदारी मोकामा की जनता को सौंप दी है. उन्होंने लिखा- सत्यमेव जयते !! मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी. बता दें कि अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं. उनका सामना पूर्व विधायक और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है. जन सुराज से पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में हैं. बता दें कि अनंत सिंह को मोकामा में 'छोटे सरकार' के नाम से जानते हैं. वे पहले भी जेल में रहते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर चुनाव जीत चुके है. हालांकि, इस बार मामला काफी टाइट है और कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी से चुनावी समीकरण एकदम से बदल चुके हैं.

सियासी जानकारों के मुताबिक, दुलारचंद यादव हत्याकांड के सहारे प्रदेश में एक बार फिर से अगड़ा बनाम पिछड़ा की बहस जोर पकड़ चुकी है. इस कारण से इस हत्याकांड का असर ना सिर्फ मोकामा में बल्कि पूरे राज्य में देखने को मिलेगा. अनंत सिंह को लेकर महागठबंधन मुख्य रूप से राजद ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. राजद नेता तेजस्वी यादव इसे एनडीए का महाजंगलराज बता रहे हैं. वहीं दुलारचंद हत्याकांड के बाद एनडीए भी अब जंगलराज के मुद्दे को लेकर राजद पर हमला करने की पोजीशन में नहीं बचा है. अनंत सिंह की गिरफ्तारी के ठीक बाद पीएम मोदी आज (रविवार, 02 नवंबर) को बिहार आ रहे हैं और पटना में एक रोडशो करने वाले हैं. पीएम के रोडशो पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके (पीएम मोदी) रोडशो से पहले अनंत सिंह का रोडशो सबने देखा है. उसे बड़ा रोडशो प्रधानमंत्री कभी नहीं कर पाएंगे. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सत्तापक्ष अपराधियों को बचाने का काम करता है.

सियासी जानकारों का कहा है कि अनंत सिंह पर लगे गंभीर आरोपों से एनडीए का नैतिक और राजनीतिक संतुलन हिल चुका है. वहीं जातीय समीकरण के भी सारे समीकरण बदल चुके हैं. दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर यादव समुदाय पहले से आक्रोशित है और अब यह गुस्सा एनडीए के खिलाफ वोट में तब्दील हो सकता है. हालांकि, अनंत सिंह के समर्थन में भूमिहार एकजुट हो सकते हैं और उनका वोट एनडीए को मिल सकता है. महागठबंधन की ओर से इस हत्याकांड को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है. अगर विपक्ष अपनी रणनीति में कामयाब होता है तो एनडीए फंस सकता है. हालांकि, यादव बाहुल्य इलाकों में उतरे राजद के भूमिहार प्रत्याशी असमंजस की स्थिति में हैं. बता दें कि जात (जाति) और भात (भोजन) को आधार बनाकर अनंत सिंह चुनाव दर चुनाव जीतते रहे हैं. इससे पहले पुटूस यादव हत्याकांड से नाम जुड़ने के बाद भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने अपना चुनाव आसानी से जीत लिया था. अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि इस बार जनता क्या फैसला सुनाती है.

