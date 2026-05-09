Anant Singh: 'विधायक जी बहुत...', जिस डांसर का मुजरा देख रहे थे अनंत सिंह उसका बड़ा खुलासा

Anant Singh Dance Row: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह हाल ही में एक डांस प्रोग्राम में मुजरा देखने को लेकर बुरी तरह से फंस चुके हैं. इस कार्यक्रम में अनंत सिंह की उपस्थिति में ही कुछ लोग बंदूक लेकर डांस कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद गोपालगंज पुलिस ने अनंत सिंह और उनके कुछ समर्थकों पर FIR दर्ज कर ली है. अब इस मामले में मुजरा करने वाली मुंबई की डांसर अर्चना तिवारी की प्रतिक्रिया आई है. इस पूरे विवाद को लेकर डांसर अर्चना तिवारी ने कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. मैंने तो बस अपना परफॉर्मेंस किया था.

छोटे सरकार यानी अनंत सिंह को लेकर डांसर अर्चना तिवारी ने कहा कि जो एक बंदूक वाला वीडियो है वह अलग से डाला गया है. विधायक जी को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि मैं वहां खुद मौजूद थी. डांसर अर्चना तिवारी से जब पूछा गया कि विधायक जी या अन्य किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की. जवाब देते उन्होंने कहा कि कभी नहीं. किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की. डांसर ने कहा कि मैं बहुत सिम्पल तरीके से डांस कर रही थी. सब लोग मेरा डांस देख रहे थे और तालियां भी बजा रहे थे.

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डांसर अर्चना तिवारी ने अनंत सिंह का पक्ष लेते हुए कहा कि विधायक जी का नाम बदनाम करने के लिए किया जा रहा है. डांसर ने आगे कहा कि मैं अकेली डांस कर रही थी. लोग बैठे हुए थे और वो तालियां बजा रहे थे. इसमें क्या गलत है. डांसर ने आगे कहा कि अनंत सिंह जी बहुत अच्छे हैं. वो कला की बहुत कद्र करते हैं. बहुत कद्र करते हैं. बहुत गलत आरोप लगा है. ये झूठ है. ये गलत है. सरासर गलत है.