Bihar Chunav First Phase Polling: अनंत सिंह, धूमल सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी... पहले चरण में इन बाहुबली नेताओं की किस्मत का होगा फैसला

Bihar Chunav First Phase Bahubali Leaders: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण आज (गुरुवार, 06 नवंबर) वोट डाले जा रहे हैं. इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर कुल 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज EVM में बंद हो जाएगी. इस चरण में कई बाहुबली नेताओं की साख दांव लगी है. इनमें मोकामा के 'छोटे सरकार' कहे जाने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह के अलावा बाहुबली सूरजभान सिंह, बाहुबली हुलास पांडे और बाहुबली धूमल सिंह भी शामिल हैं. इनमें से कुछ बाहुबली खुद चुनावी मैदान में हैं तो कुछ के परिजन चुनाव लड़ रहे हैं. आज शाम 5 बजे तक जनता उनकी किस्मत लिखने का काम करेगी और 14 नवंबर को होने वाली मतगणना में रिजल्ट भी सामने आ जाएगा.

