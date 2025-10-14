Advertisement
Anant Singh Nomination: अनंत सिंह आज मोकामा से करेंगे नामांकन, रोडशो के जरिए दिखाएंगे अपनी ताकत

Anant Singh Nomination From Mokama: अनंत सिंह ने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की थी कि वे 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. पूर्व विधायक ने स्थानीय जनता को अपने नामांकन में आमंत्रित किया है. सूत्रों के मुताबिक, अनंत सिंह को जेडीयू से नामांकन दाखिल करने की हरी झंडी मिल गई है.

Anant Singh Nomination: बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह आज (मंगलवार, 14 अक्टूबर) मोकामा से अपना नामांकन भरेंगे. अनंत सिंह ने इस बार जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी. जेडीयू ने अभी तक अपने कैंडिडेट की लिस्ट घोषित नहीं की है. सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को नामांकन के लिए हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री की ओर से संतोष निराला, सुनील कुमार और सिद्धार्थ पटेल को भी सिंबल दे दिया गया है. हालांकि, पार्टी की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है. बता दें कि अनंत सिंह ने पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा की थी कि वे 14 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे. पूर्व विधायक ने स्थानीय जनता को अपने नामांकन में आमंत्रित किया है.

