Anant Singh News: गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, मोकामा की जनता को दिया ये संदेश

Anant Singh Arrested: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना पुलिस ने शनिवार (01 नवंबर) की देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि रात करीब साढ़े 12 बजे पटना पुलिस अपने दलबल के साथ अनंत सिंह के आवास कारगिल मार्केट पर पहुंची और और पूर्व विधायक को हिरासत में ले लिया. यह कार्रवाई पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में की गई. 'छोटे सरकार' के नाम से विख्यात अनंत सिंह की गिरफ्तारी से कारगिल मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है. उधर गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है.

जेडीयू की टिकट पर मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह ने गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा सत्यमेव जयते !! उन्होंने आगे लिखा कि मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी. बता दें कि अनंत सिंह ने दुलारचंद यादव हत्याकांड का आरोप अपने विरोधी सूरजभान सिंह पर लगाया है. अनंत सिंह का कहना है कि दुलारचंद, सूरजभान सिंह के लिए काम करता था और उसी ने पूरी साजिश रची है. सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी राजद की टिकट पर मोकामा से चुनावी मैदान में हैं.

