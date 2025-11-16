Advertisement
यादवों के गढ़ में 'छोटे सरकार' की धमाकेदार एंट्री! अनंत सिंह को मिला दुलारचंद के गांव से सबसे ज्यादा वोट, सब हैरान

Anant Singh: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक चुनावी सभा में अनंत सिंह को टाल क्षेत्र का रक्षक भी कहा था. अब यादवों के गढ़ तारतर में जहां दुलारचंद की मौत के लिए लोग अनंत सिंह को दोषी ठहरा रहे थे. वहां से सबसे अधिक वोट मिलने से लोग हैरान हैं. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 16, 2025, 02:04 PM IST

अनंत सिंह (File Photo)
Mokama Assembly Seat: मोकामा विधानसभा में दुलारचंद यादव के तारतर गांव में बूथ संख्या 224 पर वोटिंग को लेकर चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. जहां तारतर गांव में जदयू को बूथ पर एक पोलिंग एजेंट भी नहीं मिला था. वहीं, राजद और जनसुराज के पोलिंग एजेंट बूथ पर तैनात थे. तारतर गांव में बूथ संख्या 224 पर कुल 473 वोट में सबसे ज्यादा 264 वोट अनंत सिंह को मिला है. इसके बाद राजद प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को 174 वोट मिला है. 

वहीं, जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को मात्र 15 वोट ही मिला है. मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी ने 2014 में तारतर गांव को गोद लिया था. वहीं, दुलारचंद तारतर गांव में यादवों के सबसे बड़े बाहुबली नेता थे. मोकामा टाल में दबंग की छवि रखने वाले दुलारचंद के इलाके में अनंत सिंह को सबसे ज्यादा वोट मिलने से स्थानीय लोग भी हैरान हैं. 

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने एक चुनावी सभा में अनंत सिंह को टाल क्षेत्र का रक्षक भी कहा था. अब यादवों के गढ़ तारतर में जहां दुलारचंद की मौत के लिए लोग अनंत सिंह को दोषी ठहरा रहे थे. वहां से सबसे अधिक वोट मिलने से लोग हैरान हैं. 

यह भी पढ़ें: PK की सियासी 'लैंडिंग क्रैश'! जन सुराज के उम्मीदवारों की 233 सीटों पर जमानत जब्त

दुलारचंद की हत्या जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी, जब एक ही समय जदयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह और जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया था. दुलारचंद की हत्या में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

रिपोर्ट: चंदन राय

यह भी पढ़ें:'किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो', रोहिणी आचार्य का भावुक पोस्ट

bihar chunav 2025

