Anant Singh: अनंत सिंह को मिला पहले से 'छोटा बंगला', 'छोटे सरकार' अब अपनी गौशाला कहां शिफ्ट करेंगे?

Anant Singh Government Bungalow: 'छोटे सरकार' यानी अनंत सिंह को अभी जो सरकारी बंगला अलॉट हुआ है, वह पहले वाले बंगले से काफी छोटा है. यहां ना तो अनंत सिंह की सभी गाड़ियां पार्क हो सकेंगी और ना ही उनके गौशाला के लिए जगह है.
Anant Singh News: मोकामा से JDU विधायक अनंत सिंह को सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया है. उन्हें भी अन्य विधायकों की तरह पौने तीन कट्ठे क्षेत्रफल वाला फ्लैट आवंटित किया गया है, इसका पता 11/08 है जो वीरचंद पटेल पथ पर स्थित है, इस आवास का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,693 वर्गफुट है. हैरानी की बात यह है कि जितनी लंबाई इस पूरे फ्लैट की है उतनी ही लंबाई का गौशाला अनंत सिंह के वर्तमान आवास में बना हुआ है. यह नया डुप्लेक्स आवास दो मंजिला है. ग्राउंड फ्लोर पर लोगों के बैठने के लिए एक लिविंग एरिया बनाया गया है, जहां सोफे और टेबल की व्यवस्था है.
इस हिस्से को घर के अन्य हिस्सों से अलग रखा गया है. इसके बाद एक डाइनिंग हॉल है, जहां भोजन के लिए डाइनिंग टेबल लगा हुआ है. किचन और एक बेडरूम भी है. बंगले के दूसरे हिस्से में उनके गार्डों के लिए स्थान बनाया गया है और अंदर की ओर विधायक के लिए एक ऑफिस भी तैयार किया गया है, जिसके साथ अटैच बाथरूम है. घर में पंखे, लाइट, एसी और फ्रिज जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं. पूरा आवास पूरी तरह से फर्निश्ड है. सीढ़ियों से पहले फ्लोर पर पहुंचते ही तीन बेडरूम दिखाई देते हैं. सभी कमरों में एसी, पंखे, लाइट, किंग-साइज बेड और वार्डरोब की व्यवस्था है. हर बेडरूम के साथ अटैच्ड बाथरूम और चेंजिंग रूम भी बनाया गया है.
इसके अलावा, पहली मंजिल पर एक पूजा घर भी मौजूद है. कुल मिलाकर नए आवास में न तो घोड़े और गाय रखने की जगह है और न ही चार-पांच गाड़ियां. यहां सिर्फ एक वाहन खड़ा करने की ही व्यवस्था है. बता दें कि छोटे सरकार अभी पटना के माल रोड पर स्थित सरकारी आवास इस्तेमाल कर रहे हैं जोकि उनकी पत्नी नीलम देवी को आवंटित हुआ था. यहां छोटे सरकार की करोड़ों की कीमत वाली लग्जरी गाड़ियां, घोड़े, गायें और बाकी सभी सामान भी परिसर में रहता है. अनंत सिंह जब भी पटना में मौजूद होते हैं लोगों का तांता उनके दरवाजे पर लगा रहता है. माल रोड स्थित आवास पर अनंत सिंह कई वर्षों से रहते आ रहे हैं. इस बंगले के बाउंड्री में इतनी खाली जमीन है कि इस बार चुनाव गिनती के दौरान 50 हजार से भी अधिक लोगों को भोज दिया गया था. यहां एक बड़ा सा गौशाला भी है, जहां घोड़े से कई गाय-भैंस रहती हैं. उनका चारा भी यहीं रहता है. गाड़ियों के लिए भी बड़ा गैरज है.
रिपोर्ट- निषेद कुमार