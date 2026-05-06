Anant Singh: फिर फंस गए अनंत सिंह! गन के साथ अश्लील डांस मामले में FIR दर्ज

Anant Singh News: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह अब नई कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं. छोटे सरकार से नाम से मशहूर अनंत सिंह पर अब हथियारों के साथ अश्लील गानों पर डांस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है. गोपालगंज जिले में उनपर और उसके समर्थकों पर केस दर्ज किया गया है.

दरअसल, गोपालगंज में मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में एक उपनयन कार्यक्रम में हथियारों के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इस कार्यक्रम में अनंत सिंह भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए थे और महिला डांसरों के डांस को इंज्वाय किया था. कार्यक्रम में अनंत सिंह के समर्थकों ने हथियारों के साथ डांस किया था. इसी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने बताया कि अश्लील नृत्य और हथियार प्रदर्शन के वायरल वीडियो मामले में अनंत सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने बताया कि 2 और 3 मई को सेमराव गांव में गड्डू राय के आवास पर आयोजित उपनयन संस्कार कार्यक्रम में कुछ लोगों द्वारा अवैध व लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन किया गया था.

इस दौरान अश्लील नृत्य कराया गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था. जांच में वीडियो सच साबित हुआ, जिसके बाद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि चिह्नित आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार के जाते ही बदल गया CM आवास का नाम, अब 'लोक सेवक आवास' में रहेंगे सम्राट