Anant Singh: अनंत सिंह को कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली गिरफ्तारी से राहत, जानें क्या है मामला?

Anant Singh News: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को MP-MLA कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. वायरल वीडियो मामले में कोर्ट ने मोकामा विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है. यही नहीं एडीजे सह MP-MLA जज राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी तलब की है. मामले में अगली सुनवाई 20 मई को होगी. सुनवाई के दौरान विधायक पक्ष के अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया.

इससे पहले 12 मई को हुई सुनवाई में एडीजे-1 की अदालत ने मामले को MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर करते हुए पुलिस से केस डायरी और रिकॉर्ड फाइल मांगी थी. उस सुनवाई में पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने अदालत से अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक ने दावा किया था कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. उन्होंने कहा था कि वायरल वीडियो एडिट कर फैलाया गया है और उसका अनंत सिंह या भोजपुरी कलाकार से कोई संबंध नहीं है.

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उधर वायरल वीडियो की सत्यता जांचने के लिए गोपालगंज पुलिस ने मोकामा विधायक अनंत सिंह को नोटिस भेजा है. इस नोटिस में उन्हें (अनंत सिंह) मीरगंज थाने में उपस्थित होकर वीडियो में दिख रहे हथियारों का एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) और बैलेस्टिक टेस्ट कराने का निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, FSL और बैलेस्टिक टेस्ट के माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि वीडियो में दिख रहे हथियार और अनंत सिंह के समर्थकों के पास मिले हथियारों में समानता है या नहीं. इसके अलावा इन हथियारों पर फिंगरप्रिंट की जांच भी कराई जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उनका इस्तेमाल मोकामा विधायक ने किया था या नहीं.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बीती 2 मई को मोकामा विधायक अनंत सिंह मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में कुख्यात गुड्डू राय के घर उपनयन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर महिला डांसर बुलाकर मुजरा का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में पहुंचे अनंत सिंह भी मुजरा का आनंद लेते नजर आए थे. वायरल वीडियो इसी कार्यक्रम का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में कुछ लोग हथियारों के साथ अश्लील गानों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि हथियारधारी लोग मोकामा विधायक के समर्थक हैं. इस वीडियो के आधार पर ही गोपालगंज ने अनंत सिंह समेत उनके 9 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है.