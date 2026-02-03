Advertisement
Anant Singh News: बिहार चुनाव के ढाई महीने बाद अनंत सिंह ने ली विधायक पद की शपथ, JDU की टिकट पर जीते थे इलेक्शन

Anant Singh News: दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बेउर जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह ने आज (03 फरवरी) विधानसभा सदस्यता की शपथ ली. इसके लिए उन्हें जेल से विधानसभा लाया गया था. इस दौरान मोकामा विधायक ने मीडियाकर्मियों के सवालों का भी जवाब दिया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:28 PM IST

अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ली
Anant Singh News: बिहार विधानसभा चुनाव के तकरीबन ढाई महीने बाद अब मोकामा विधायक अनंत सिंह ने विधानसभा सदस्यता ली. एमपी-एमएलए कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद कड़े सुरक्षा पहरे में जेल से विधानसभा लाया गया. अनंत सिंह के शपथ ग्रहण के दौरान सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य मौजूद थे. अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ लेने से पहले सदन में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए. इसके बाद स्पीकर प्रेम कुमार का अभिवादन करके शपथ ग्रहण की. इस दौरान वह मुस्कुराते हुए नजर आए.

बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी. इस हत्याकांड में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया और इसी मामले में वह अभी पटना की बेउर जेल में बंद हैं. इस कारण से अनंत सिंह अभी तक विधानसभा सदस्यता की शपथ लेने वाले हैं. इसके लिए वे विधानसभा पहुंच चुके हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उन्हें कड़े सुरक्षा पहरे में विधानसभा लाया गया था.

ये भी पढ़ें- Bihar Budget 2026 Live: अनंत सिंह ने ली विधायक पद की शपथ, जेल से कड़े सुरक्षा घेरे में पहुंचे थे विधानसभा

वहीं सदन में आज फिर से नीट छात्रा की हत्या का मामला उठाया गया. काराकाट से सीपीआई माले के विधायक अरुण सिंह ने कहा कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल और परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल में रेप और हत्या जैसी घटना हुई है. यह चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस और प्रशासन का रूप ऐसे मामले में नकारात्मक रहा है. पुलिस-प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने तथा इसमें शामिल रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं.

Anant SinghMokama news

