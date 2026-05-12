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Anant Singh Bail: अनंत सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका, वायरल वीडियो मामले में नहीं मिली अग्रिम जमानत, जानें क्या है पूरा मामला?

Anant Singh News: गोपालगंज कोर्ट ने मामले को MP-MLA कोर्ट भेज दिया है. उधर गोपालगंज पुलिस ने वायरल वीडियो की सत्यता को जांचने के लिए उसे FSL जांच के लिए भेज दिया है.

Written By  MADHESH TIWARI|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 10:40 AM IST

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अनंत सिंह (File Photo)
अनंत सिंह (File Photo)

Anant Singh News: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज के एक कार्यक्रम में हथियार प्रदर्शन के मामले कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने वायरल वीडियो मामले में मोकामा विधायक को अग्रिम जमानत नहीं दी है. एडीजे-1 की अदालत ने मामले को MP-MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. इस केस में आज (मंगलवार, 12 मई) पहली सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने केस डायरी और रिकॉर्ड फाइल की मांग की. अब इस केस की अगली सुनवाई कल यानी बुधवार (13 मई) को होगी.

सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट से पहुंचे अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने अदालत से अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की. हालांकि अदालत ने मामले को MP-MLA कोर्ट भेज दिया. वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक ने दावा किया कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो एडिट कर फैलाया गया है और उसका अनंत सिंह या भोजपुरी कलाकार से कोई संबंध नहीं है. उधर गोपालगंज पुलिस ने वायरल वीडियो की सत्यता को जांचने के लिए उसे FSL जांच के लिए भेज दिया है.

ये भी पढ़ें- सम्राट सरकार में निशांत कुमार का जलवा, पिता नीतीश के पास में मिला बंगला

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बता दें कि बीती 2 मई को मोकामा विधायक अनंत सिंह मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में कुख्यात गुड्डू राय के घर उपनयन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर महिला डांसर बुलाकर मुजरा का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में पहुंचे अनंत सिंह भी मुजरा का आनंद लेते नजर आए थे. वायरल वीडियो इसी कार्यक्रम का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में कुछ लोग हथियारों के साथ अश्लील गानों पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. आरोप है कि हथियारधारी लोग मोकामा विधायक के समर्थक हैं. इस वीडियो के आधार पर ही गोपालगंज ने अनंत सिंह समेत उनके 9 समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है. गोपालगंज जिले के मीरगंज थाने में अनंत सिंह, गुड्डू राय, गुंजन सिंह सहित 9 लोगों पर नामजद व कई अन्य अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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