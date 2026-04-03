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Anant Singh: अनंत सिंह के गांव में आज होगा 'महादंगल', अखाड़े में ईरान-जॉर्जिया के पहलवान दिखाएंगे अपना दमखम

Anant Singh Latest News: पूर्व बिहार केशरी विवेकानंद सिंह उर्फ विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर जेडीयू विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में आज शुक्रवार (03 अप्रैल) को दंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश-दुनिया के कई नामी पहलवान कुश्ती के जौहर दिखाएंगे. 

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 03, 2026, 10:57 AM IST

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अनंत सिंह के गांव में दंगल का आयोजन
अनंत सिंह के गांव में दंगल का आयोजन

Anant Singh Latest News: मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदावां में आज यानी 03 अप्रैल को महादंगल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश-दुनिया के कई नामी पहलवान कुश्ती के जौहर दिखाएंगे. इस दंगल का आयोजन पूर्व बिहार केशरी विवेकानंद सिंह उर्फ विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर विराट कुश्ती का आयोजन किया गया है. देश-विदेश के नामी पहलवान यहां दो कट्ठा में बने अखाड़े की मिट्टी में जोर आजमाइश करेंगे. दंगल के संयोजक अरविंद पहलवान ने बताया कि अखाड़ा पूरी तरह तैयार किया जा चुका है. लगभग दो कट्ठा में अखाड़ा बनाया गया है. अखाड़े की मिट्टी तैयार करने में चार क्विंटल तेल, एक क्विंटल हल्दी, गुलाब और नीम का पत्ता मिलाया गया है.

जानकारी के मुताबिक, गुलाब की पत्ती आसपास के ठाकुरबाड़ी और बाजार से खरीदकर लाई गई है. वहीं नीम का पत्ता गांव के बगीचे से लाकर अखाड़े की मिट्टी में मिलाया गया है. देर रात तक चलने वाली कुश्ती के लिए फील्ड के चारों ओर हाईमास्क लाईट लगाई गई है. अखाड़े के चारो तरफ घेराबंदी कर गेंदा के फूल से सजाया गया है. अखाड़ा के सामने स्टेज बना है, जहां तक जाने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है. नेता और VVIP के आने के सवाल पर उन्होने कहा कि हमारे लिए सिर्फ अनंत सिंह ही हमारे नेता और विधायक हैं. दूर-दराज से आने वाले लोगों के लिए रहने और खाने का इंतजाम भी किया गया है. पूरी रात कार्यकर्ता और आयोजक अरविंद पहलवान तैयारी में जुटे रहे.

ये भी पढ़ें- Bihar Breaking News Live: नालंदा भगदड़ के बाद प्रशासन गंभीर, DGP ने सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ऑडिट के दिए आदेश

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8 से 10 लाख लोगों के जूटने की संभावना

इस महादंगल की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दंगल के लिए पूरे 10 बीघा जमीन को समतल कर एक विशाल मैदान तैयार किया गया है. इस दंगल को देखने के लिए लगभग 8 से 10 लाख दर्शकों के पहुंचने की संभावना है. इस दंगल में देश के कई के चुनिंदा पहलवानों के अलावा ईरान समेत 3 देशों के नामी पहलवान मिट्टी में अपना दम-खम दिखाते नजर आएंगे. दंगल आज दोपहर 12 बजे से शुरू होगा. कार्यक्रम के आयोजन में अनंत सिंह के साथ सदानंद पहलवान, अरविंद पहलवान, राजवीर पहलवान और स्थानीय ग्रामीण सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं.

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