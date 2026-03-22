अनंत सिंह की रिहाई पर भव्य दावत का इंतजाम, 24 मार्च को बाढ़ जाएंगे 'छोटे सरकार'

Anant Singh News: बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर 2025 को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी. इस मामले में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था. करीब 4 महीने जेल में बिताने के बाद अब मोकामा विधायक बाहर आ रहे हैं.
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Anant Singh Latest News: दुलारचंद हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह कल यानी सोमवार (23 मार्च) को बेऊर जेल से बाहर आ जाएंगे. वे करीब 4 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे. उनकी रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. छोटे सरकार के नाम से मशहूर मोकामा विधायक के भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, रिहाई के बाद अनंत सिंह सीधे पटना स्थित अपने आवास पहुंचेंगे और इसके बाद अगले दिन यानी 24 मार्च को मोकामा के लिए रवाना हो जाएंगे. 24 मार्च को सुबह 8 बजे बड़हिया महारानी स्थान जाएंगे, जहां वे पूजा-अर्चना करेंगे. इस दौरान रास्ते में कई जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा.
वहीं पटना में अनंत सिंह की रिहाई पर उनके पैत्रक आवास पर एक दावत की तैयारी की जा रही है. पटना के माल रोड स्थित अनंत सिंह के आवास पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है. हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. इसमें करीब 10-15 हजार से अधिक समर्थकों के जुटने की संभावना है.
गर्मी को देखते हुए बड़े-बड़े पंखे-कूलर भी मंगाए जा रहे हैं, ताकि उनके समर्थकों को परेशानी न हो. इस दावत में पनीर की अलग-अलग डिश, दाल, मिक्स वेज, पूड़ी-रोटी, लिट्टी, कचौड़ी, पुलाव, रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाया जा रहे हैं.
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अनंत सिंह को शर्त मिली है जमानत
पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने साफ किया है कि यदि अनंत सिंह किसी गवाह या सूचक को प्रभावित या धमकाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जमानत तुरंत रद्द हो सकती है.
अनंत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने दुलारचंद यादव के पैर की एड़ी में गोली मारी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लाठी से मारना और गाड़ी से कुचलना बताया गया है. रिपोर्ट में शरीर पर कई गंभीर चोट, फेफड़े फटने और पसलियां टूटने की बात सामने आई. इसी आधार पर उन्हें जमानत मिली है.